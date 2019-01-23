Об эвакуации речи не идет: как в Сибае ликвидируют смог и зальют «вонючий» карьер

В башкирском Зауралье вновь обострилась экологическая проблема

«В Сибае невозможно дышать», — жалуются жители моногорода на юго-востоке Башкортостана. Проблема эта обострилась еще в конце прошлого года, а на днях ПДК вредных веществ в воздухе оказалась превышена в десятки раз. Власти города и горняки пытаются ликвидировать источник диоксида серы. Тем временем появились мошенники, готовые нажиться на сложной экологической ситуации. Подробности — в материале «Реального времени».

Осторожно — газ!

Башкирский Сибай снова стал поставщиком тревожных новостей. Смог, о котором «Реальное время» писало еще в декабре, в этом зауральском городе усилился и опять стал беспокоить местных жителей. Пары диоксида серы (SO2) исходят из расположенного рядом карьера. Местные жители продолжают жаловаться на неприятный запах, першение в горле, кашель, заложенность носа. На ситуацию обратил внимание врио главы Башкортостана Радий Хабиров. А приезжавший на днях в республику глава Крыма Сергей Аксенов обещал принять 500 сибайских детей в санатории, находящиеся на полуострове.

Более того, по сообщению МЧС по РБ, на этой неделе предельно допустимая концентрация токсичных веществ на отдельных улицах города была превышена в 37,6 раза — несмотря на то, что еще перед Новым годом местные чиновники отчитывались о стабилизации экологической ситуации. По предварительным данным, причиной ухудшения обстановки стала безветренная погода.

— Когда подул ветер, ПДК снизилась до нормы, это произошло буквально за два часа, — рассказала «Реальному времени» руководитель пресс-службы ГУ МЧС по РБ Елена Мавлютова.

Как объяснил нам и.о. заведующего кафедрой геологии и полезных ископаемых БашГУ Исхак Фархутдинов, причина неприятного запаха — в окислении серы и сульфидов (пирит, халькопирит и др.) в карьере.

— Из-за разработки в карьере были вскрыты пласты сульфидов, — рассказывает геолог. — Через трещины в них проникают кислород, подземные воды, размножаются серные бактерии. Сера и сульфиды окисляются, образуя токсичный газ SO2. С ноября 2018 года выделение диоксида серы стало настолько сильным, что город охватил смог.

Глубина сибайского карьера — 505 метров, диаметр по поверхности достигает 2 км, он второй в мире по величине (после чилийского глубиной 850 метров). За время разработки здесь было добыто более 100 млн тонн руды. На сегодняшний день добыча полезных ископаемых открытым способом не ведется, руду извлекают из шахты.

Заливая водой с глиной

Реакцию можно остановить двумя путями: механическим, при котором перекрывается доступ кислорода к пластам сульфидов с помощью смеси глины, воды и горной породы, и химическим, когда среда заменяется с кислотной на щелочную за счет добавления в воду известняка, извести и соды.

— Для решения ситуации в Сибае применяются оба способа, — продолжает собеседник «Реального времени». — Но за один день реакцию остановить невозможно. Точно спрогнозировать время остановки сложно. Будем надеяться на улучшение.

Глубина сибайского карьера — 505 метров, диаметр по поверхности достигает 2 км, он второй в мире по величине. За время разработки здесь было добыто более 100 млн тонн руды. Фото bashinform.ru

Пользователи соцсетей, к слову, предлагали и другие варианты решения проблемы: например, просто закопать карьер. Однако Фархутдинов считает это далеко не самым лучшим путем. Для этого придется вырыть новый котлован, не говоря уже о значительных финансовых затратах. А отвалы самого карьера и так обогащены сульфидами, так что их использовать нельзя.

Накануне на оперативном совещании в правительстве РБ глава администрации Сибая Рустем Афзалов сообщил, что очаг окисления затопят щелочной водой, которая купирует эндогенные процессы. Эти работы начнутся после того, как сотрудники Учалинского горно-обогатительного комбината, которому принадлежит карьер, заберут оттуда оборудование и подготовят шахты к затоплению. Для подготовки горнякам потребуется от 5 до 7 дней. Карьер подтопят в течение 40 дней.

Для подачи воды в очаг окисления на южной стороне чаши из подземных выработок пробурили три скважины длиной 40 м и диаметром 110 мм. Проложен трубопровод диаметром 159 мм на глубине 469 м для подачи заливочной смеси. Когда процесс окисления остановится, воду откачают обратно.

Сейчас на месте работают 15 единиц техники (четыре погрузчика, один экскаватор, восемь самосвалов БелАЗ, два самосвала КАМАЗ) и 41 человек личного состава, сообщили в республиканском МЧС. Увеличения и распространения очагов окисления в карьере не наблюдается.

Глава администрации Сибая Рустем Афзалов (на фото — слева) сообщил, что очаг окисления затопят щелочной водой, которая купирует эндогенные процессы. Фото gtrk.tv

Как уральские заводчики покоряли башкирские карьеры

За подробностями «Реальное время» обратилось к директору Сибайского филиала Учалинского ГОКа Яудату Биккинову. Однако тот отказался давать комментарии, сославшись на большую занятость.

— Ну вы мне не даете работать. Это, наверное, уже сотый звонок, — отрезал он он и посоветовал обратиться к заместителю технического директора предприятия Артуру Аглямову, который на звонки нашего корреспондента уже не ответил.

Месторождение полиметаллических руд открыли здесь в 1913 году. Изначально добытую руду поставляли на Баймакский медеплавильный завод. К 1944 году в Сибае построили свое предприятие, затем началось возведение Башкирского медно-серного комбината, соорудили подземный рудник.

В 2004 году местный горно-обогатительный комбинат стал филиалом Учалинского ГОКа. Теперь, согласно «СПАРК-Интерфакс», АО «Сибайский ГОК» полностью принадлежит «Учалинскому ГОКу» (17-е место в рейтинге топ-100 компаний Башкортостана). Его головная организация Fesco Investment Ltd зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Выручка по итогам прошлого года составила 2,8 млрд рублей. Чистая прибыль при этом оказалась со знаком «минус» (-280 млн рублей).

Директор Сибайского филиала УГОКа Яудат Биккинов отказался давать комментарии, сославшись на большую занятость. Фото deputat.openrepublic.ru

В свою очередь, АО «Учалинский ГОК» входит в структуру «УГМК-Холдинг» Искандера Махмудова. История поглощения уральцами башкирского предприятия по-своему любопытна. С момента регистрации в 1995 году УГОКом в разных частях владели десятки собственников — как организаций, так и физлиц. Изначально все они были «прописаны» на территории Башкирии — в Уфе и Учалах (например, было даже ООО «Молоко»). Сама республика тоже имела долю в компании.

В 2005 году в структуре владельцев появляется московское ООО «Торговый дом УГМК», которое в 2012 году влилось в ООО «УГМК-Холдинг». Такие компании-собственники, как «Агротемпы», «Метснабал», «Промконцентрат», «Паритет», «Профинтенс», «Химмашуч», «переезжают» из Уфы в Екатеринбург и Верхнюю Пышму (Свердловская область). Позже, в 2013—2014 годах, их владельцем становится «УГМК-Холдинг», а в 2015 году все они (за исключением УГМК) прекращают свою деятельность. Кроме того, в 2007 году среди собственников появляются такие екатеринбургские фирмы, как «Инвестком», «Карат», «Интекс» и «Константа», которые в 2010 году становятся имуществом компаний, аффилированных с УГМК. А в 2011 году они прекращают свою деятельность при слиянии. К сентябрю 2015 года ООО «УГМК-Холдинг» владеет 58% учалинского предприятия, а в настоящий момент — уже 97%.

Разумеется, вопросов к УГОКу и УГМК много. На момент публикации материала «Реальное время» не получило ответов от пресс-служб этих компаний на соответствующие запросы. Первые отправили в Сибай к Биккинову, вторые — пока совсем не ответили.

На этой неделе на отдельных улицах города предельно допустимая концентрация токсичных веществ была превышена в 37,6 раза. Фото Айгиза Габдуллина, vk.com

Об эвакуации речи не идет

Тем временем в главном республиканском управлении МЧС возобновил работу оперативный штаб. Продолжает функционировать межведомственный оперативный штаб в Сибае. По словам Елены Мавлютовой, вопрос об эвакуации местных жителей не стоит. Город находится в режиме повышенной готовности.

При этом в мэрии Сибая обещают подготовить семь пунктов временного размещения для возможной эвакуации населения. По мнению главы администрации, под расселение могут быть использованы 27 таких пунктов, но только семь мест не входят в зону тяжелой экологической ситуации и находятся в отдалении от карьера. Школьникам и воспитанникам детсадов начали выдавать молоко.

Сейчас в городском округе работают четыре передвижные лаборатории, которые берут пробы атмосферного воздуха в различных точках города: Минприроды РБ, Службы обеспечения мероприятий гражданской защиты, Учалинского горно-обогатительного комбината и Центра гигиены и эпидемиологии РБ. Администрация Сибая через городские аптеки раздает горожанам защитные медицинские маски и активированный уголь. Работает телефон горячей линии.

С прошлой недели в городе проводят консультации медики. Как сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы Минздрава РБ Светлана Кускарбекова, в составе мультидисциплинарной бригады прием юных пациентов ведут детский кардиолог, ЛОР-врач, детский аллерголог, гастроэнтеролог, пульмонолог, детский невролог, педиатр, детский хирург, медицинский психолог. Для взрослых работают кардиолог, ЛОР-врач, аллерголог, пульмонолог, токсиколог, офтальмолог, онколог, маммолог, онколог-проктолог, торакальный онколог, психотерапевт, профпатолог. За неделю (16—22 января) специалисты приняли 1 454 человека, из них 497 детей и 957 взрослых.

С прошлой недели в городе проводят консультации медики. Фото proufu.ru

Прием проводится бесплатно, по предварительной записи. Между тем, по словам сибайцев, в социальных сетях уже появились мошенники, которые предлагают попасть к врачу без очереди. Также злоумышленники пытаются «продать» путевки в Крым, о которых договорились Радий Хабиров и Сергей Аксенов.

Отдохнуть и бесплатно поправить здоровье в новом российском регионе отправятся, как уже отмечалось, 500 мальчиков и девочек. Однако здесь ясности не много.

— Формирование списков детей, которые поедут в один из санаториев Республики Крым, в настоящее время продолжается, — говорит Кускарбекова. — В первую очередь на санаторно-курортное лечение будут направлены дети, проживающие на территории, прилегающей к санитарно-защитной зоне, и дети, нуждающиеся в санаторном лечении по медицинским показаниям.

Тимур Рахматуллин