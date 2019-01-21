Власти Башкирии предупреждают жителей Сибая о мошенниках, продающих путевки в Крым

Мошенники начали продавать жителям Сибая путевки в Крым за тысячу рублей. Об этом рассказала замминистра здравоохранения региона Динара Еникеева на оперативном совещании в мэрии города 21 января.

Информация о лжетурах на юг России появилась в социальных сетях в минувшие выходные. По словам Еникеевой, путевки предоставляются детям только на бесплатной основе в рамках соцподдержки, поэтому о никаких доплатах не может быть речи.

«Я прошу тех, кто это делает, прекратить это делать. Такие люди будут всегда. Мошенники всегда там, где есть возможность заработать. Надеюсь, что тех, кто это делает, мы сможем найти», — заявила она.

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов пригласил 500 детей из Сибая на бесплатный отдых на юг России. Списки подростков уже сформированы.