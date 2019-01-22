Радий Хабиров пойдет на выборы от «Единой России»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров будет участвовать в выборах этой осенью. Он пойдет на них кандидатом от «Единой России».

«У меня есть коллеги, которые предлагают дистанцироваться от «Единой России». Но я по-другому устроен. Я член этой партии и горжусь этим. Хотя я уникальный член этой партии: меня дважды из нее исключали и дважды восстанавливали. Но как я могу не любить свою партию?» – приводят слова Хабирова «Ведомости».

По его словам, партию надо рассматривать «утилитарно», как важнейший политический инструмент: «Инструмент где-то может затупиться, где-то надо подправить его работу. Но партия много чего делает, у нас одно из лучших региональных отделений. Хотя ее и критикуют, и тут нам надо будет вместе подумать, что делать, потому что мы не умеем людям рассказывать о своей работе».

Напомним, что Хабиров был назначен врио главы РБ в октябре 2018 года. Чтобы полноценно занять должность главы республики он должен выиграть выборы в сентябре 2019-го.