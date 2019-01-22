Из-за смога в Сибае школьникам начали выдавать молоко

Школьникам в Сибае из-за ухудшения экологической обстановки начали выдавать молоко.

Профилактическое мероприятие действует с 21 января во всех школах города, а также в дошкольных образовательных учреждениях. Молоко выдают согласно СанПиН, сообщили в отделе образования администрации Сибая.

Кроме того, школьникам во время учебы запрещается выходить на улицу. В настоящий момент речи о временном карантине нет.

Добавим, в настоящий момент в Сибае по результатам проведенных проб атмосферного воздуха превышение ПДК не зафиксировано.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту загрязнения воздуха в Сибае. Прокуратура Башкирии нашла ряд нарушений при выбросе в атмосферу загрязняющих веществ.

Смог появился в Сибае больше месяца назад. В МЧС выяснили, что источником загрязнения воздуха в городе является тление руды в закрытом карьере. Врио главы РБ Радий Хабиров дал две недели на ликвидацию всех последствий.



