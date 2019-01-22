100 дней после указа: чего в Башкирии добился Радий Хабиров?

Новая политическая реальность в Уфе: встряска в Белом доме, первые указы по социалке, начало цифровой революции и мировая с «Содой» по шиханам

В октябре, когда Башкортостан отмечал День республики, в отставку был отправлен глава региона Рустэм Хамитов. Указом президента РФ исполняющим губернаторские обязанности был назначен бывший мэр Красногорска Радий Хабиров, некогда работавший в Кремле и в администрации Муртазы Рахимова. С этого момента прошло 100 дней. Уфимский политолог Дмитрий Казанцев и экономист Константин Кузьминых подготовили для «Реального времени» обзор основных результатов начального периода работы Хабирова на этом посту, оценив его нововведения и текущие элитные расклады.

Любопытно, что под Новый год в интернете стал активно гулять видеоролик о самом грозном российском губернаторе с нарезкой крепких высказываний Радия Хабирова. Например, на одном из заседаний башкирского кабмина нового главу не устроили ответы министра здравоохранения Анвара Бакирова (уже бывшего, — прим. ред.) на вопросы о причинах задержки поставок лекарств для пациентов с редкими заболеваниями и нехватки медицинских кадров на селе.

«Я разочарован вашими ответами и вашим подходом к работе, — сказал Хабиров. — Вы же доктор наук? Может быть, вам лучше попреподавать? Не задумывались об этом?».

На другом рабочем совещании о нелегальных перевозчиках в Уфе первое лицо региона напомнил местным чиновникам о важности наведения порядка: «У вас что здесь, Техас?». А после ухудшения ситуации с безопасностью дорожного движения Хабиров устроил разнос уже руководству ГИБДД, предложив в достаточно оригинальной форме полицейскому начальству уйти по-офицерски: «Если ставится вопрос, то он либо тихонько уходит за угол, стреляется, либо достойно увольняется».

Запрос на сильную власть в регионах

На фоне непростой социально-экономической ситуации и усиливающегося санкционного давления на Россию в стране предсказуемо произошло замедление темпов экономического роста. Все это ведет к ужесточению требований правительства к регионам по выделению средств из федерального бюджета. Следовательно, возрастает внутренняя конкуренция между субъектами РФ. Те руководители регионов, которые сумеют подчеркнуть преимущества курируемых ими территорий и наиболее удачно нивелируют последствия кризисных явлений, сумеют и сохранить свои аппаратные позиции перед Кремлем, и получить общественную поддержку. Другие, скорее всего, уйдут в тень.

Формируется общественный запрос на сильную власть, готовую навести порядок во всех сферах, что отвечает реалиям времени. В Башкирии наблюдается централизация региональных властей, этот процесс влияет на укрепление позиций первого лица республики. Тем более, Радий Хабиров изначально проявил жесткую и прагматичную позицию в кадровой политике. Существенное обновление состава башкирского правительства, призыв из Госдумы нового руководителя администрации, скорая отставка неэффективного руководства регионального Минздрава и Минэкологии и курс на повышение открытости муниципальных чиновников подчеркнули его рациональный и прагматичный управленческий подход.

Кроме этого с первых дней на посту высшего должностного лица республики Хабиров стал позиционировать себя политическим лидером, стремящимся расширить зону своего фактического влияния. Он еженедельно перемещается от одного муниципалитета к другому, выстраивает прямые контакты не только с местными элитами, но и с населением подотчетных территорий, причем публичные встряски и поручения чиновникам добавляют ему симпатий большинства жителей республики.

Не стоит забывать, что Башкирия по общему количеству муниципальных образований занимает второе место по стране и является административно сложным регионом. В системе местного самоуправления республики насчитывается порядка тысячи муниципальных образований, в том числе 9 городских округов и 54 муниципальных района. Поэтому мобилизационные установки госаппарата со стороны Хабирова, его стремление охватить как можно больше целевой аудитории за короткий промежуток времени вполне соответствуют масштабу и объему тех задач, которые стоят перед региональными властями.

Мурзагулов (на фото — справа) выступает ньюсмейкером практически всех наиболее значимых событий республики — от освещения системы «Инцидент менеджмент» до продвижения имиджевых мероприятий. Фото glavarb.ru



В конечном счете, жесткие или мягкие методы решения всех местных проблем республиканской администрации должны привести к росту доверия населения и к власти в регионе, и к главе государства. Если доверие к региональным и федеральным властям вырастет, значит, методы оправдали себя.



От консолидации региональных элит к повышению эффективности госаппарата

Если чествование Радием Хабировым его предшественников Муртазы Рахимова и Рустэма Хамитова подчеркивало стремление к консолидации региональных элит и элементы преемственности властей (ну и превентивная мера по недопущению создания контрэлит), то последующие шаги первого лица Башкирии были уже направлены на формирование команды эффективных менеджеров в госсекторе — при этом не придавалось значения, к какой элитной группе они относились ранее. По словам врио главы региона, время «хабировских», «рахимовских», «сарбаевских» или «хамитовских» безвозвратно ушло.

Кстати говоря, многие недавно назначенные исполняющие обязанности министров и вице-премьеров региона, хотя и трудились раньше с Хабировым в Красногорске и кремлевской администрации, являются выходцами из Башкирии, либо в их бэкграунде присутствует трудовая деятельность в республике.

Врио главы Башкирии с первых дней обозначил приоритетом своей работы решение наиболее острых, системных проблем в республике, масштабную мобилизацию госаппарата. В региональной повестке дня он сфокусировал внимание властей на поддержке обманутых дольщиков, улучшении медицинской отрасли, создании единой транспортной системы, прекращении нелегальной добычи природных ископаемых и внедрении мониторинговой системы «Инцидент менеджмент» для работы с обращениями граждан в соцсетях.

Еще одним направлением стало «опубличивание» деятельности местных и региональных чиновников, от которых теперь требуется не только оперативное реагирование на обращения граждан и в онлайн-, и в офлайн-режимах, но и непосредственное «погружение» высоких чинов в интернет-пространство для работы с населением в соцсетях.

Одним из позитивных итогов стало постепенное внедрение механизмов «Бережливой поликлиники» во всех медицинских учреждениях. Фото glavarb.ru



Для наглядности результатов таких новаций приведем официальные данные по реализации программы «Инцидент менеджмент» в Башкирии. С начала 2019 года к руководителю республики в соцсетях обратились 6 тысяч человек, а всего с начала его работы в качестве врио главы Башкирии поступило свыше 61 тысячи обращений. При этом к первым промежуточным итогам с момента запуска программы в регионе (в период с 15 октября по 3 декабря) было зарегистрировано 38 192 обращения, из них на 25 528 сигналов оперативно отреагировали местные власти, предоставив гражданам ответ или решив их вопросы без дополнительных указаний сверху, на 13 524 обращения быстрого решения на местах сразу найти не удалось, и они попали на контроль к региональному правительству, в итоге были обозначены сроки решения задачи.



Новые форматы взаимодействия исполнительной власти с бизнесом и общественностью выразились в проведении тематических рабочих встреч с врио главы региона — «Инвестчас», «Здравчас» и «Стройчас» и прямых трансляций оперативных совещаний правительства Башкирии. К совещаниям допустили не только официальных лиц, но и представителей инициативных групп, в том числе «обманутых дольщиков». Одним из позитивных итогов таких мероприятий стало снижение числа проблемных домов в городах и районах региона, постепенное внедрение механизмов «Бережливой поликлиники» во всех медицинских учреждениях и поддержка 19 инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 75 млрд руб.

Региональные власти сумели отстоять спортивные интересы жителей республики перед топ-менеджментом «Роснефти» и «Башнефти», финансирующих известные спортивные клубы Башкирии: ФК «Уфа», ХК «Салават Юлаев» и ВК «Урал».

Наиболее знаковыми событиями, которые легли в копилку достижений администрации Радия Хабирова, стали успешные переговоры по урегулированию затянувшегося конфликта с БСК, позволившие защитить от промышленной разработки башкирские горы-шиханы Тратау (Торатау) и Юрактау, пересмотр регионального бюджета на ближайшие 3 года, в котором теперь предусмотрено существенное увеличение расходов на социальную сферу. Переформатирован экономический подход кабмина Башкирии: от сохранения профицитного бюджета до максимальных трат на социальные нужды жителей республики и умеренного дефицита на ближайшие 3 года:

на 2019 год: по доходам — 175,6 млрд руб., по расходам — 195,6 млрд руб., дефицит — 20,0 млрд руб.;

на 2020 год: по доходам — 167,5 млрд руб., по расходам — 187,5 млрд руб., дефицит — 20,0 млрд руб.;

на 2021 год: по доходам — 174,3 млрд руб., по расходам — 187,3 млрд руб., дефицит — 13,0 млрд руб.

(При Хамитове власти к своим успехам причисляли профицитный бюджет и низкий госдолг региона перед федеральным центром, что считалось главной гордостью бывшего премьера-«счетовода» Рустэма Марданова).

Не менее важно, что правительство республики под нажимом Хабирова минимизировало тарифы для местного населения на вывоз мусора, они стали самыми низкими среди регионов ПФО.

Хотя некоторые политологи критично отзывались об управленческом стиле врио главы РБ (например, игнорирует общественное мнение), на практике ситуация складывается несколько по-другому. Сопредседатель ОНФ и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль обратил внимание на проблему передачи роддома в Салавате. Хабиров мгновенно отреагировал на высказывание и поручил Минздраву изучить ситуацию.

Правительство республики под нажимом Хабирова минимизировало тарифы для местного населения на вывоз мусора, они стали самыми низкими среди регионов ПФО. Фото glavarb.ru



Интересным нюансом политики Радия Хабирова в решении острых вопросов является постоянное апеллирование к республиканской общественности. Так, говоря об улучшении делового климата и привлечении новых инвестиций, он обратился на съезде лидеров «Опоры России» к предпринимательскому сообществу. К решению экологической проблемы города Сибая попросил подключиться Общественную палату, к выработке предложений о программах господдержки особенных детей обозначил важность работы ряда благотворительных фондов.

Команда первого лица Башкирии

Кто поведет вместе с Хабировым республику к новым горизонтам с призывом «Алға, Башкирия! Вперед, Башкортостан!», уже точно не является большим секретом. После отставки башкирского правительства и ухода премьер-министра региона Рустэма Марданова всю полноту исполнительной ветви власти в своих руках сконцентрировал Радий Хабиров. Руководитель республики по примеру почти половины своих коллег из ПФО оставил должность премьера за собой. Совмещение поста главы региона с должностью премьер-министра можно расценивать и как тактический ход в преддверии непростого для Башкирии 2019 года — нынешний год одновременно и юбилейный для республики период, и время выборов главы региона. Существенную часть «нагрузки» он делегировал двум вице-премьерам местного кабмина — Михаилу Кирееву и Ленаре Ивановой: они отвечают за наиболее проблемные участки: ЖКХ, социальную политику и здравоохранение. Первый чиновник приехал из Красногорска, где работал с Хабировым в администрации города в качестве его заместителя. Причем подмосковный сановник входит в число местных кадров, он выходец из Стерлитамака. Вторая высокопоставленная персона, по сути, получила повышение с должности министра семьи, труда и соцзащиты Башкирии.

Назначение руководителем администрации главы Башкирии экс-депутата Госдумы Александра Сидякина и наделение его полномочиями контроля инвестиционной деятельности (проваленной в прошлые годы правительством региона) подчеркивает явные признаки повышения роли администрации Хабирова. Тем более что у Сидякина есть федеральный бэкграунд, и он, как высококвалифицированный управленец, хорошо понимает механизмы политического менеджмента. Привлечение первым замом руководителя администрации Рината Баширова демонстрирует, что Хабиров опирается на проверенные кадры, успевшие поработать с ним и в республике, и на федеральном уровне.

В медиасфере лидерские позиции занимают председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов и публицист, региональный директор ИА «Медиакорсеть» и член регионального штаба ОНФ Шамиль Валеев.

Как активный общественник Валеев входит в Общественный совет при полпреде ПФО, что подчеркивает его востребованность на федеральном уровне. Фото bfmufa.ru



Первый, пожалуй, самый узнаваемый и технологически продвинутый представитель нынешней команды Хабирова. Реально его функционал сегодня не ограничивается развитием региональных СМИ, входящих в новую информационную корпорацию Башкирии. Мурзагулов выступает ньюсмейкером практически всех наиболее значимых событий республики — от освещения флагманской для властей Башкирии системы по работе с обращениями граждан в соцсетях «Инцидент менеджмент» до продвижения имиджевых мероприятий. Его коллега по информационному цеху Шамиль Валеев имеет богатый опыт в медиасфере республики: он был пресс-секретарем нефтяной компании «Башнефть» и долгие годы главным редактором информационного агентства «Башинформ» — ключевого новостного ресурса республики. Тем более как активный общественник Валеев входит в Общественный совет при полпреде ПФО, что подчеркивает его востребованность на федеральном уровне и в топ-100 административной и деловой элиты республики.

Наблюдается и рост влияния двух башкирских «единороссов»: вице-спикера Госсобрания Рустама Ишмухаметова и руководителя «Школы российской политики» Рустема Ахмадинурова.

В законодательной сфере Башкирии — вице-спикер Госсобрания, руководитель фракции «Единой России» Рустам Ишмухаметов в настоящее время фактически руководит башкирским парламентом и отвечает за приоритетные направления этого органа власти. Ранее он успел поработать депутатом и в российском парламенте, и в нескольких созывах Госсобрания, что делает Ишмухаметова одним из самых перспективных законодателей республики. Руководство рабочей группой по выполнению послания врио главы региона, постоянное участие на оперативках правительства и высокая активность в социальных сетях подчеркивают растущий уровень влияния республиканского депутата и местного политика. Вероятно, что негласно перед ним стоит задача усилить политическую субъектность башкирского парламента и подтянуть медиаактивность депутатского корпуса, в том числе от партии власти.

В реализации общественно-политических проектов безусловное первенство занимает бывший депутат Госсобрания и экс-руководитель аппарата Общественной палаты Красногорска Рустем Ахмадинуров. Его авторству принадлежат такие кадровые и социальные проекты, как «Школа российской политики РБ» и «Университет третьего возраста», поддержанные региональными властями. Вполне вероятно, что креатив и политтехнологические знания известного общественника будут востребованы в республике «Единой Россией», что особенно актуально на фоне ослабления электоральных позиций партии власти в ряде регионов страны. Ему прочат в скором времени назначение на должность руководителя башкирского исполкома партии власти.

В реализации общественно-политических проектов безусловное первенство занимает бывший депутат Госсобрания и экс-руководитель аппарата Общественной палаты Красногорска Рустем Ахмадинуров. Фото proufu.ru

В деловых кругах Башкирии главенствующую позицию негласно получил сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров. Его лоббистские возможности особенно актуальны для региональных властей в условиях сложной экономической ситуации в стране и усилившейся внутренней конкуренции между властями субъектов РФ за поддержку федерального центра. Влиятельный российский политик и бизнесмен, родившийся в башкирском Баймаке, призван улучшить бизнес-климат республики и помочь региональным властям привлечь дополнительное федеральное финансирование, в том числе от частных инвесторов.