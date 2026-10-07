В Татарстане повысили коэффициент для патентов мигрантов на 2027 год

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане повысили коэффициент для патентов мигрантов на 2027 год до 2,77. Соответствующий закон подписал раис республики Рустам Минниханов.

Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, в Татарстане повышен с 2,55 до 2,77.

Документ принят Госсоветом республики 28 сентября 2026 года. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года, но не ранее чем через месяц после официального опубликования.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Показатель используется для расчета ежемесячной стоимости патента на работу для иностранных граждан из безвизовых стран. С помощью данного множителя власти выравнивают налоговую нагрузку на мигрантов с НДФЛ граждан РФ, регулируют поток иностранной рабочей силы и пополняют региональные бюджеты.

Ранее сообщалось, что в 2027 году стоимость патента для иностранных граждан, работающих в организациях или у индивидуальных предпринимателей в Татарстане, может увеличиться на 19% — с 7,9 тыс. рублей до 9,4 тыс. рублей. Для иностранцев, трудящихся на физических лиц, патент может обойтись в 13,3 тыс. рублей. Подробнее об изменениях — читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин