Прокурор Башкирии Андрей Назаров перешел на аналогичную должность в Курганскую область

Прокурор Башкирии Андрей Назаров перешел на аналогичную должность в Курганскую область.

Его назначение согласовали сегодня на заседании правительства Курганской области сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Ранее о назначении Назарова в Курганскую область писали СМИ.

Андрей Назаров возглавлял прокуратуру Башкирии с апреля 2013 года.



В 2005—2007 годах Назаров руководил управлением по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Челябинской области, возглавлял прокуратуру Челябинска. В 2007 году был назначен первым заместителем прокурора Челябинской области. Затем он был назначен в прокуратуру Дагестана, которой руководил с августа 2009 года до переезда в Уфу.