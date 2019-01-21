Новости общества

16:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Прокурор Башкирии Андрей Назаров перешел на аналогичную должность в Курганскую область

16:23, 21.01.2019
Прокурор Башкирии Андрей Назаров перешел на аналогичную должность в Курганскую область
Фото: скриншот видео youtube.com

Прокурор Башкирии Андрей Назаров перешел на аналогичную должность в Курганскую область.

Его назначение согласовали сегодня на заседании правительства Курганской области сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Ранее о назначении Назарова в Курганскую область писали СМИ.

Андрей Назаров возглавлял прокуратуру Башкирии с апреля 2013 года.

В 2005—2007 годах Назаров руководил управлением по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Челябинской области, возглавлял прокуратуру Челябинска. В 2007 году был назначен первым заместителем прокурора Челябинской области. Затем он был назначен в прокуратуру Дагестана, которой руководил с августа 2009 года до переезда в Уфу.

ОбществоВласть Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости партнеров