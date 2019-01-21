Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО по итогам 2018 года

Президент Татарстана Рустам Минниханов по итогам 2018 года возглавил медиарейтинг глав регионов Приволжского федерального округа (ПФО), составленный «Медиалогией».



Второе место в медиарейтинге занимает врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, третье — губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В топ-5 также вошли Валерий Радаев (Саратовская область) и Максим Решетников (Пермский край).



В первую десятку медиарейтинга глав регионов ПФО также вошли Сергей Морозов (Ульяновская область), Радий Хабиров (Республика Башкортостан), Иван Белозерцев (Пензенская область), Александр Бречалов (Республика Удмуртия) и Юрий Берг (Оренбургская область).

Места с 11-го по 14-е заняли Михаил Игнатьев (Республика Чувашия), Владимир Волков (Мордовия), Игорь Васильев (Кировская область) и Александр Евстифеев (Марий Эл).

Ранее Рустам Минниханов занял второе место в рейтинге губернатов ПФО по упоминаемости в соцмедиа за 2018 год. Первым стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.