Новости аналитики

21:13 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО по итогам 2018 года

20:50, 21.01.2019
Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО по итогам 2018 года
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов по итогам 2018 года возглавил медиарейтинг глав регионов Приволжского федерального округа (ПФО), составленный «Медиалогией».

Второе место в медиарейтинге занимает врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, третье — губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В топ-5 также вошли Валерий Радаев (Саратовская область) и Максим Решетников (Пермский край).

В первую десятку медиарейтинга глав регионов ПФО также вошли Сергей Морозов (Ульяновская область), Радий Хабиров (Республика Башкортостан), Иван Белозерцев (Пензенская область), Александр Бречалов (Республика Удмуртия) и Юрий Берг (Оренбургская область).

Места с 11-го по 14-е заняли Михаил Игнатьев (Республика Чувашия), Владимир Волков (Мордовия), Игорь Васильев (Кировская область) и Александр Евстифеев (Марий Эл).

Ранее Рустам Минниханов занял второе место в рейтинге губернатов ПФО по упоминаемости в соцмедиа за 2018 год. Первым стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

АналитикаОбществоВласть БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Новости партнеров