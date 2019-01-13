Башкирская неделя: новые рокировки во власти, мусор Уфы и «наше всё» — «Салават Юлаев»

События уходящих 7 дней в Башкортостане

На уходящей неделе в России закончились праздники и начались рабочие дни. Но не для всех — например, так и не приступил к своим обязанностям в новом году гендиректор ХК «Салават Юлаев». Тем временем «Роснефть» назвала сумму, возвращенную от «Башнефти» за два года, а «Реальное время» подготовило индекс новостроек Уфы.

Дела Хабирова

После праздников врио главы Башкирии Радий Хабиров отметился лишь несколькими встречами и мероприятиями. В частности, «башлык» провел первый в 2019 году «инвестчас», который он анонсировал еще в конце прошлого года. На нем рассмотрели четыре бизнес-проекта, по каждому из них Хабиров дал соответствующие поручения.

Кроме того, он вошел в топы рейтингов губернаторов по итогам 2018 года. По версии «Медиалогии» Хабиров занял четвертое место среди глав регионов ПФО и 13-е — по стране. А вот фонд «Петербургская политика» поместил его на 21-ю строчку рейтинга влиятельности губернаторов. Однако и здесь врио главы РБ поднялся на три позиции.

Бесконечные рокировки

Для чиновников Башкирии год начался с бурных новостей. Исполняющий обязанности полномочного представителя Башкирии при президенте РФ Фархад Самедов покинул свой пост. Он перешел на должность советника главы Башкирии, а на его место Хабиров назначил вице-премьера РБ Романа Симандуева.

Для чиновников Башкирии год начался с бурных новостей. Фото glavarb.ru



Еще одного своего красногорского соратника — бывшего руководителя МКУ «Красногорский центр торгов» Дениса Булатова — Радий Фаритович назначил и.о. председателя Госкомитета РБ по мониторингу социально-экономического развития. До декабря 2018 года это кресло в башкирском правительстве занимал Нияз Фазылов. По информации источников «Реального времени», в скором времени ожидаются другие назначения в топ-менеджменте региона.

Тем временем депутат Госдумы от Башкортостана Гаджимурад Омаров выдвинулся в мэры Махачкалы. Должность впору называть расстрельной — несколько предыдущих градоначальников столицы Дагестана либо осуждены, либо находятся под следствием.

А вот депутат Госсобрания — Курултая РБ Владислав Кузнецов занял пост вице-губернатора Курганской области.

Индекс новостроек

В Уфе, как и в остальных городах страны, ждут повышения цен на жилье из-за перехода на продажу квартир через эскроу-счета. Федеральные эксперты предсказывают удорожание на 15—20%. Уфимские специалисты дают в отношении столицы РБ более осторожные прогнозы, начиная от 5%, но также допускают возможность более резкого роста.

«Ценник-то можно поставить, но будет ли спрос, неизвестно», — отмечает директор агентства недвижимости «Сан» Рустэм Камалов.

В приведенном обзоре, составленном аналитической службой «Реального времени», можно ознакомиться с главными застройщиками башкирской столицы и их объектами. Некоторые уже успели стать героями скандалов в связи со спорами за исторические постройки или из-за обманутых дольщиков.

В Уфе, как и в остальных городах страны, ждут повышения цен на жилье из-за перехода на продажу квартир через эскроу-счета. Фото: vk.com/tretiitrest

Уфа: снег и мусор

А вот администрация Уфы столкнулась с другой проблемой. Многие жители города во время новогодних праздников жаловались на, скажем так, нестабильный вывоз мусора. Мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин признал, что Уфа оказалась неготовой к мусорной реформе. Между тем Радий Хабиров в соцсетях напомнил о другой головной боли мэрии — уборке снега. Обильные осадки обрушились в субботу на город.

— Нет ничего красивее башкирской зимы и снега… Уверен, Ульфат Мансурович так же думает, — сыронизировал врио главы РБ.

— Коммунальные и жилищные службы города работают в усиленном режиме, Радий Фаритович! — отреагировал на легкий троллинг глава уфимской администрации. Он отметил, что главные магистрали и подъездные пути расчищают 304 единицы спецтехники и 212 дорожных рабочих. Во дворах задействованы 850 дворников.

При этом мэр назначил нового начальника отдела экологии и охраны окружающей среды администрации Уфы. Эту должность получила Юлия Косарева.

Отметим, что зимний коллапс 2017 года до сих пор припоминают Иреку Ялалову, предшественнику Мустафина.

Деньги «Роснефти»

Нефтяная компания «Роснефть» за 2 года вернула от своего дочернего предприятия «Башнефть» порядка 200 млрд рублей. Деньги были получены дивидендами, займами и через контракты.

Напомним, что компания Игоря Сечина приобрела 50,075% акций «Башнефти». Стоимость сделки составила 329,69 млрд рублей.

Тем временем поползли слухи, что глава «Роснефти» Игорь Сечин сократит финансирование легендарного хоккейного клуба «Салават Юлаев» в полтора-два раза (раньше средства поступали в «СЮ» от «Башнефти» через «Региональный фонд»). Причинами называются неудовлетворительная игра в «регулярке» и спонсорство нефтяной компанией московского ЦСКА. Более того, стали поговаривать, что новое руководство республики больше увлечено футболом, нежели хоккеем. Пока ни в клубе, ни в «Роснефти», ни в администрации главы РБ эту информацию не прокомментировали.

Врио главы РБ встретился с главным тренером «Салавата» Николаем Цулыгиным и капитаном команды Григорием Паниным. Фото glavarb.ru



Мгновение спорта

«Салават Юлаев» предоставил на уходящей неделе и вполне официальный инфоповод — и довольно громкий. 10 января в Доме правительства республики был подписан приказ об увольнении гендиректора хоккейного клуба Тагира Ибрагимова, который пришел в «СЮ» в марте 2017 года из администрации главы Башкирии.

В тот же день врио главы РБ встретился с главным тренером «Салавата» Николаем Цулыгиным и капитаном команды Григорием Паниным.

— «Салават Юлаев» — наше всё. Наша ответственность, чтобы клуб, основанный в 60-е годы, клуб боевитый, со славными победными традициями, развивался, — заявил Хабиров. При этом он подчеркнул, что «Башнефть» обещала финансировать уфимский клуб.

А накануне Радий Хабиров в компании председателя попечительского совета ФК «Уфа» Ростислава Мурзагулова встретился с генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым, главным тренером команды Дмитрием Кириченко и защитником Дмитрием Живоглядовым. На встрече обсудили перспективы развития ФК «Уфа», Живоглядов отметил при этом, что «Уфа» занимает «не свое» место в турнирной таблице РПЛ.

«Реальное время» отобрало десятку лучших спортсменов республики по итогам 2018 года. Среди них форвард женской хоккейной команды «Агидель» Ольга Сосина и пловчиха Полина Егорова.

Цены на бензин, иск к Центральному рынку и нефтекамский разрушитель



С начала 2019 года в России начали расти цены на бензин. Уфа стала одним из лидеров этого роста — в столице РБ топливо подорожало от 67 до 80 копеек за литр.

Тем временем ООО «БВК Экспо» потребовало банкротства ООО «ТК Центральный». Горожанам торговый комплекс известен по прежнему названию — Центральный рынок Уфы (в шутку сокращаемому до ЦРУ). Согласно иску, поданному в республиканский арбитраж, долг ТК составил 30,7 млн рублей.

Уфа стала одним из лидеров этого роста — в столице РБ топливо подорожало от 67 до 80 копеек за литр. Фото Максима Платонова

Следком же возбудил уголовное дело в отношении башкирского застройщика «БНПС-Инвест». По версии правоохранителей, компания уклонилась от уплаты налогов на общую сумму свыше 71,5 млн рублей.

В Нефтекамске суд рассмотрит дело о сносе постройки XIX века, относившейся к объектам культурного наследия. Купив участок с памятником архитектуры, мужчина снес его и построил на его месте одноэтажный дом.

Ирина Валиева, адвокат девушки-дознавателя из Уфы, изнасилованной коллегами-полицейскими, опровергла сообщения о том, что ее подзащитная требует от обидчиков 30 млн рублей. При этом юрист отказалась назвать сумму иска о компенсации морального ущерба. Слухи же, по ее мнению, распространяет «группа поддержки» обвиняемых.

Башкортостан может стать пилотным регионом, где всех владельцев домашних животных обяжут чипировать своих питомцев. В республиканском управлении ветеринарии рассказали, что законопроект пока не принят окончательно (это ожидается в начале весны), поэтому возможны доработки. Сегодня хозяева чипируют своих домашних животных перед совместным путешествием за рубеж, поскольку это требуется при въезде в большинство стран мира.