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Экс-депутат Госсобрания РБ назначен вице-губернатором Курганской области

14:38, 09.01.2019
Экс-депутат Госсобрания РБ назначен вице-губернатором Курганской области
Фото: gsrb.ru

Бывший депутат Госсобрания — Курултая РБ предыдущего созыва Владислав Кузнецов назначен вице-губернатором Курганской области.

На новую должность Кузнецов был назначен в среду, 9 января. До этого он трудился на руководящих постах в крупных компаниях в Москве, Башкирии и Твери.

В рамках последнего места работы он работал советником генерального директора ООО «Сибур» в Москве, сообщили в пресс-службе Курганской области.

Стоит отметить, что за время работы в парламенте Башкирии Владислав Кузнецов вошел в десятку самых богатых депутатов, задекларировав доход в размере 26,7 млн рублей.

ОбществоВласть Башкортостан
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