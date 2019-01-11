Депутат Госдумы от Башкирии намерен побороться за пост мэра Махачкалы

Депутат Госдумы РФ от Башкирии Гаджимурад Омаров заявил об участии в выборах за кресло мэра Махачкалы.

Документы для допуска в конкурсную комиссию парламентарий подаст 15 января. По словам Омарова, он намерен со всей серьезностью включиться в процесс, передает РИА «Дербент».

Стоит отметить, что Гаджимурад Омаров станет вторым претендентом на должность мэра города. В конкурсную комиссию уже подал документы глава управы Басманного округа Москвы Салман Дадаев.

Напомним, должность мэра Махачкалы часто связана со скандалами. Так, осенью прошлого года силовики задержали и. о. мэра города Абусупьяна Гасанова по подозрению в хищении 40 млн рублей.

В октябре 2018 года суд приговорил экс-главу Махачкалы Мусу Мусаева к 4 годам колонии и запретил 3 года занимать должности гражданской и муниципальной службы по делу о превышении полномочий.

В 2017 году суд отказался освободить из колонии еще одного бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, приговоренного к пожизненному сроку за организацию посягательства на жизнь следователя СКР и обстрел торгово-развлекательного комплекса в Каспийске.

