Дмитрий Живоглядов: "«Уфа» занимает не свое место в турнирной таблице"

Футболисты «Уфы» вышли из отпуска в пятницу, 11 января, сообщает пресс-служба клуба.

Первая часть игроков уже успела пройти медицинское обследование, остальные пройдут его 12 января. О старте подготовки ко второй части сезона рассказал защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов:



– Сегодня первая часть футболистов «Уфы» прошла медобследование, все нормально, – сказал Живоглядов. – Главная цель на вторую часть сезона — исправлять ту ситуацию, в которой находится команда, и подниматься в турнирной таблице как можно выше. Все прекрасно понимают, что «Уфа» занимает не свое место в турнирной таблице, и наша задача – доказать это болельщикам. На самом деле даже за этот короткий перерыв я и ребята уже успели истосковаться по футболу, поэтому с нетерпением ждем начала второй части чемпионата.