«Башнефть» за два года вернула «Роснефти» около 200 млрд рублей

Нефтяная госкомпания «Роснефть» за 2 года вернула от своего дочернего предприятия «Башнефть» порядка 200 млрд рублей.

Деньги были получены дивидендами, займами и через контракты. Так, сумма дивидендов «Башнефти» составила 31,5 млрд рублей. С III квартала 2016 года сумма дебиторской задолженности связанных сторон превысила 117 млрд рублей, передают «Ведомости».

Кроме того, совет директоров «Башнефти» одобрил кредит до конца 2019 года в пользу «Роснефти» — 50 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что прибыль «Башнефти» в 2018 году составила 75 млрд рублей.