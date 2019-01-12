Башкирия может стать пилотным регионом по обязательному чипированию домашних животных
Башкортостан может стать пилотным регионом, где всех владельцев домашних животных обяжут чипировать своих питомцев.
В республиканском Управлении ветеринарии рассказали, что законопроект принят пока только в третьем чтении, поэтому возможны доработки. Окончательное решение парламентарии примут в начале весны.
В настоящее время хозяева чипируют своих домашних животных перед совместным путешествием за рубеж, так как это требуется при въезде в большинство стран мира, передает Bash.News.
Владельцы приютов и зоомагазинов опасаются дополнительных расходов. Сейчас стоимость чипирования составляет 500 рублей.
Ветеринары уверяют, что инициатива никак не связана с дополнительными сборами. Речь идет о том, чтобы контролировать передвижения питомцев в случае эпидемий.
Ранее в России вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. В частности, под запретом оказались контактные зоопарки, содержание зверей в кафе и ресторанах, бои животных и их усыпление без врачебных показаний.Общество Башкортостан
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