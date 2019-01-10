Радий Хабиров: «Хоккейный клуб «Салават Юлаев» — наше все»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров провел рабочую встречу с главным тренером ХК «Салават Юлаев» Николаем Цулыгиным и капитаном команды Григорием Паниным.

Стороны обсудили поддержку хоккея в РБ, перспективы развития команды. В частности, глава региона заявил, что хоккейный клуб «Салават Юлаев» получит финансовую поддержку со стороны «Башнефти».

«Наша ответственность, чтобы клуб, основанный в 60-е года, клуб боевитый, со славными победными традициями – развивался. «Салават Юлаев» — наше все», — подчеркнул Хабиров на своей странице в соцсетях.

Также он добавил, что там, «там, где есть спорт высших достижений, там, где десятки тысяч ребят смотрят на Радулова, Умарка, Живоглядова и Слая, – массовый спорт развивается в разы эффективнее».

Напомним, ранее Хабиров встретился с олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Михаилом Мамиашвили.