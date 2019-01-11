Житель Башкирии снес экскаватором объект культурного наследия

35-летний житель Нефтекамска предстал перед судом за уничтожение объекта культурного наследия в Башкирии.

Инцидент произошел в 2017 году. Мужчина приобрел землю в селе Николо-Березовка, где располагалась постройка XIX века, которая относилась к памятникам архитектуры и истории и входила в состав 26 объектов Николо-Березовского архитектурного комплекса.

Зная об этом факте, обвиняемый, проигнорировав предусмотренные законодательством ограничения, приказал нанятому машинисту экскаватора снести строение. На освободившемся участке он построил одноэтажный бревенчатый дом.

Согласно расчетам, ориентировочная стоимость восстановительных работ утраченного объекта культурного наследия превышает 3,6 млн рублей, сообщили в прокуратуре Башкирии.

Уголовное дело направлено в суд. Надзорное ведомство потребовало от мужчины возместить причиненный государству ущерб.

Напомним, ранее здание бывшего Полежаевского пансиона в Уфе лишилось охранного статуса.