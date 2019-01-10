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Тагир Ибрагимов уволен с должности гендиректора «Салавата Юлаева»

11:00, 10.01.2019
Тагир Ибрагимов уволен с должности гендиректора «Салавата Юлаева»
Фото: bashinform.ru

В хоккейном клубе «Салават Юлаев» освободили от должности генерального директора Тагира Ибрагимова. Официально бумагу об увольнении подписали 10 января в Доме правительства республики, сообщает ИА «Башинформ».

Тагир Ибрагимов был назначен на пост генерального директора АНО ХК «Салават Юлаев» в марте 2017 года. До этого он трудился в администрации главы Башкирии и сменил на руководящей должности в хоккейном клубе Валерия Нургутдинова.

С 11 января исполняющим обязанности гендиректора ХК «Салават Юлаева» назначен бывший исполнительный директор Александр Курносов, курировавший почти все вопросы в команде: от касс до отдела маркетинга и пресс-службы.

СпортХоккей Башкортостан
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