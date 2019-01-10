СК: башкирский застройщик «БНПС-Инвест» уклонился от налогов на 71 млн рублей

Следком возбудил уголовное дело в отношении башкирского застройщика «БНПС-Инвест» по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Следствием установлено, что руководство компании в период с января 2015 по декабрь 2016 года предоставляло в бухгалтерию организации заведомо ложные документы о расходах, якобы понесенных организацией.

Указанные сведения были внесены в налоговый учет организации и представлены в налоговый орган. В результате руководство застройщика уклонилось от уплаты налогов на общую сумму свыше 71,5 млн рублей, сообщили в СУ СКР по Башкирии.

Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ. В настоящее время изучается финансово-хозяйственная деятельность предприятия, допрашиваются сотрудники и руководство организации.

Напомним, ранее сообщалось, что директор молочного завода в Удмуртии задолжала по налогам 21 млн рублей.