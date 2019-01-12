Адвокат изнасилованной в Уфе девушки дознавателя назвала слухами сообщения о требовании 30 млн рублей

Адвокат девушки-дознавателя из Уфы, изнасилованной коллегами в отделении, Ирина Валиева опровергла сообщения о том, что она требует от нападавших 30 млн рублей. При этом она отказалась назвать сумму иска о компенсации морального ущерба.

«Обсуждение действительной суммы иска, заявленного потерпевшей, со средствами массовой информации противоречит общим принципам адвокатской этики», — приводит ее слова ProUfu.ru.

Адвокат предположила, что защита обвиняемых могла перепутать и назвать сумму из другого дела.

«Кроме этого, могу лишь дополнить, что слухи о существовании искового заявления на сумму 30 миллионов рублей, усиленно распространяемые группой поддержки обвиняемых, собственно только слухами и являются», — заявила адвокат.