Медальный блеск башкирских звезд: кто из спортсменов Башкортостана запомнился в 2018 году

От хоккейной коробки до борцовского ковра

В ушедшем 2018 году башкирские звезды спорта светили не так ярко, как хотелось бы. Но все-таки они оставили свой след в спортивной истории. Кто-то из них еще только в начале пути, кто-то — уже мастер своего дела. Топ лучших атлетов Башкортостана в 2018 году — в хит-параде «Реального времени».



Корейская бронза и наследник Лев

Фото Ивана Колесова (russkating.ru)



Начало года для шорт-трекиста Семена Елистратова из Уфы сложилось ударно.

В январе в Дрездене Семен стал победителем в многоборье на чемпионате Европы. По сумме четырех дистанций уфимский скороход набрал 86 очков. Елистратов победил на дистанциях 1 500 и 3 000 метров, а также завоевал бронзу на дистанции 1 000 метров и стал пятым на 500-метровке.

Затем в Корее на зимней Олимпиаде Елистратов завоевал свою первую олимпийскую медаль в индивидуальном зачете. Это была бронза на 1 500 метрах, которая открыла счет медалям на Играх для российских спортсменов. На других дистанциях у Семена не получилось.

Тем не менее благодарности от президента России Владимира Путина он удостоился. Елистратов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отчеством» II степени. А уже в октябре экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов тоже поблагодарил спортсмена (хотя устно сделал это сразу после «бронзы» Пхенчхана) — лично вручил орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан». Чуть раньше, 20 сентября, у Семена родился первенец — сын Лев.



Увы, болезни преследовали Елистратова весь олимпийский год. «В моей спортивной карьере этот год был одним из самых сложных, потому что все сопровождалось достаточно частыми болезнями. Наверное, это было основной проблемой, с которой мне было сложнее всего справиться. Болел я практически каждый месяц, сейчас я очень пытаюсь поправить свое здоровье, потому что хочется еще побегать», — признавался Семен. Шорт-трекист из Башкирии не намерен вешать коньки на гвоздь:



— Я очень хочу выступить на Олимпийских играх 2022 года. А потом уже посмотрим, дай бог сил и здоровья.

На Олимпиаде не повезло

Фото skisport.ru



Другой ведущий спортсмен Башкортостана в своей дисциплине — биатлонист Антон Бабиков — провел год не столь медально. В январе мужская четверка России по биатлону, в ряды которой вошел Антон, стала второй в эстафетной гонке 4х7,5 км на этапе Кубка мира, который проходил в немецком Рупольдинге. Затем российский квартет занял третье место в эстафете на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве. На Олимпиаде в Пхенчхане, которая была для него первой в карьере, Бабикову не везло.

В спринте Антон оказался 57-м среди 87 участников, проиграв на стрельбище. В индивидуальной гонке, на которую спортсмен делал ставку, он стал лишь 16-м. Все эти промахи не позволили ему участвовать в масс-старте (он не попал в 30-ку по очкам). Последняя надежда была на смешанную эстафету, но и тут сборная ОАР (России) оказалась далека от пьедестала — лишь девятое место. В мае Антон Бабиков попробовал снять лыжи — пробежал 60 км в рамках благотворительного марафона Wings for life в Австрии. Биатлонист сборной России показал 19-й результат среди нескольких тысяч участников. Кроме того, Бабиков стал третьим в своей группе.



Чемпионом Бабиков стал уже осенью, на чемпионате России в Тюмени по летнему биатлону. Мужская сборная Республики Башкортостан, в составе которой выступили Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Александр Бабчин и Алексей Петров, завоевала золото. В конце ноября Антон выиграл спринтерскую гонку на первом этапе Кубка IBU в Идре.

В середине декабря уже в итальянском местечке Риднау на втором этапе биатлонного Кубка IBU Антон помог одержать победу сборной России в смешанной эстафете вместе с Ириной Казакевич, Светланой Мироновой и Юрием Шопиным. Там же Бабиков выиграл серебро в спринте, уступив 22 секунды Йоханнесу Дале (Норвегия).

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев перед Новым годом рассказал о ближайшем будущем биатлониста:

— Участие в Кубке IBU после Нового года забронировали себе трое: Антон Бабиков, Александр Поварницын и Сергей Корастылев. Они в десятке общего зачета.

Сотня Ольги

Фото teamrussia.pro



Форвард «Агидели» Ольга Сосина продолжает зимнюю тему. На Олимпийских играх в Пхенчхане уфимка была капитаном сборной России, которой не хватило мастерства выиграть бронзу у финнок — четвертое место.

Но в мае Ольга была признана лучшей хоккеисткой сезона в ЖХЛ. В регулярном чемпионате она была одним из лучших бомбардиров лиги (19 голов и 24 передачи), а в плей-офф стала лидером по этому показателю (5 заброшенных шайб и 5 голевых передач). Отметим, что «Агидель» в апреле впервые в своей истории выиграла золото ЖХЛ, «всухую» победив в серии с многократным чемпионом — «Торнадо» из Дмитрова.

Весь год Сосина призывалась в сборную России на всевозможные международные турниры, а также не забывала забивать и за «Агидель». Под занавес года Ольга добралась до еще одной вершины — 100 шайб в ЖХЛ. Это произошло в домашней серии с «СК Горный». «Агидель» уверенно входит в 2019-й, лидируя в регулярном чемпионате.

Сашка-стена

Фото bashinform.ru



«Летний поток» открывает страж ворот — голкипер ФК «Уфа» Александр Беленов. Беленов незаменим на последнем рубеже с момента перехода в стан «горожан» в 2017 году. Его сменщик Гиорги Шелия в первой половине чемпионата РПЛ-2018/2019 выходил на поле только в игре в «Зенитом», где хозяева поля из Уфы уступили 0:2. Безусловно, немалая заслуга Александра и в 6-м рекордном месте «Уфы» в прошлом сезоне.

В 2018 году Беленов вместе с «горожанами» дебютировал в Лиге Европы. Здесь он тоже много «тащил», но вытянуть в одиночку команду в групповой этап Лиги не смог. Он помог пройти словенский «Домжале» и «Прогрес Нидеркорн» (во второй игре с люксемуржцами (2:2) ворота защищал Шелия) и сделал все возможное, чтобы «Глазго Рейнджерс» не забил «Уфе» полную сетку голов.

В концовке года Александр отбил два пенальти в чемпионате Премьер-лиги и сравнялся по этому показателю (15 сейвов) с Игорем Акинфеевым. Лидирует же в этом неофициальном соревновании Роман Березовский (18 отраженных ударов).

В декабре Беленов был по праву признан лучшим игроком месяца в ФК «Уфа» и вполне может рассчитывать на приз лучшего по итогам 2018 года.

Волан над сеткой

Фото badm.ru



От игр с мячом перейдем к укрощению волана. В бадминтоне ведущие позиции в мире занимают азиаты. В башкирском варианте — пара из Уфы Алина Давлетова и Родион Алимов. В Польше в июне прошел клубный чемпионат Европы, на котором в составе владивостокского спортивного клуба «Приморье» золотую награду завоевала Давлетова.

Алина выступила в женской и смешанной парных категориях и не проиграла ни одной встречи по ходу всего турнира. Позже в столице Венгрии Будапеште состоялся традиционный международный турнир по бадминтону 43th YONEX Hungarian International Championships 2018, относящийся к высшему рангу континентальных турниров International Challenge. В составе российской сборной выступили Давлетова и Алимов. Башкирская спортсменка завоевала золотую награду в женском парном разряде с Екатериной Болотовой (Москва). На пути к золоту девушки одержали победы над представительницами Индии, Турции и Швеции. На счету дуэта Алимова и Давлетовой также серебро в смешанном парном разряде.

В декабре в Молдавии завершился групповой этап командного чемпионата Европы по бадминтону. Сборная России, в составе которой выступили два воспитанника башкирского спорта, все те же Давлетова и Алимов, одержала три победы (над командами Шотландии, Украины и Эстонии) из трех возможных. Решающие поединки командного чемпионата Европы состоятся в Дании в феврале 2019 года.



Юная шахматная королева Юлия

Фото govoritufa.ru



Список молодых да ранних открывает надежда Башкирии и России в шахматах Юлия Григорьева. Девушке 16 лет, но заявила о себе она еще в 14.

В августе в Уфе прошел традиционный Всероссийский шахматный турнир — VII Мемориал Р.Х. Гумерова, в котором приняли участие в общей сложности более трехсот спортсменов. В мужской части программы блистали парни из Татарстана. А вот за девушек достойно выступило уфимское трио.

Камилла Байбурина из Чишмов (поселок недалеко от Уфы), а также уфимки Юлия Григорьева и Роза Идрисова стали призерами. Юлия, помимо этого серебра, выиграла блиц-турнир.

А на исходе лета-2018 Международная шахматная федерация (FIDE) официально присвоила Григорьевой, выступающей за уфимский шахматный клуб «Толпар», звание мастера. Такого высокого статуса в столь юном возрасте шахматистки Башкирии прежде не добивались. Юлия — победитель финала Кубка России среди девушек, победитель турнира в Международных спортивных играх «Дети Азии», многократная чемпионка Республики Башкортостан среди девушек, участница двух чемпионатов мира среди девушек.

Укротительница голубых дорожек

Фото mmpsrb.ru



Еще одна юная звезда Башкирии добывает драгметалл в бассейне. Это воспитанница города Салавата Полина Егорова. В октябре в Аргентине прошли соревнования по плаванию в рамках летних Юношеских Олимпийских игр — 2018. По итогам их Егорова завоевала золото на дистанции 100 метров баттерфляем, серебро в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров, золотые награды смешанной и женской эстафет 4х100 метров вольным стилем. В заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем Полина выиграла бронзовую медаль, а еще одну бронзу она добыла в комбинированной эстафете 4х100 метров.



В декабре в Санкт-Петербурге на международных соревнованиях по плаванию Кубок Владимира Сальникова — 2018 Егорова выиграла серебро на дистанции 100 метров на спине. Девушка является шестикратной чемпионкой Европейских игр в Баку (2015), и победы во «взрослом» спорте у нее, надо полагать, еще впереди.

Время побед Ислама

Фото ruspekh.ru



Завершает хит-парад борец из Уфы Ислам Опиев. С 2012 года Ислам тренируется под руководством главного тренера сборной России по греко-римской борьбе Рамиля Сираева. За это время он принял участие в чемпионатах Башкортостана, России и Европы. Весной 2015 года Исламу было присвоено звание мастера спорта России по греко-римской борьбе.

В сентябре прошлого года на первенстве мира среди юношей до 21 года в Словакии Опиев выиграл золотую медаль. На пути к триумфу он победил фаворитов турнира, борцов из США и Кыргызстана. В финале меньше чем за две минуты Ислам одержал техническую победу над представителем Индии со счетом 8:0.

На Мемориале Владимира Бормана в Уфе борцу тоже не было равных в средней весовой категории. Уже в декабре в Москве Опиев выиграл Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти мастера спорта СССР Сергея Тараскина. В категории до 77 кг в финале он с легкостью расправился со своим соперником из Москвы Эльдаром Хажнагоевым — 10:0.