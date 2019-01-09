Фархад Самедов назначен советником Радия Хабирова
Фархад Самедов назначен советником врио главы Башкирии Радия Хабирова по вопросам промышленности и топливно-энергетического комплекса. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Самедов занимал должность и. о. полпреда РБ в Москве. Свои обязанности он прекратит 14 января, после чего приступит к новой работе.
Напомним, Андрей Федоров стал первым заместителем полпреда Башкирии при президенте России.
Справка
Фархад Самедов с 2005 по 2007 год возглавлял ОАО «Сода». В 2012—2015 годах занимал должность директора департамента нефтехимии ОАО АНК «Башнефть», а в 2016 году — президента АО «Объединенная нефтехимическая компания».
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