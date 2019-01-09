Фархад Самедов назначен советником Радия Хабирова

Фархад Самедов назначен советником врио главы Башкирии Радия Хабирова по вопросам промышленности и топливно-энергетического комплекса. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Самедов занимал должность и. о. полпреда РБ в Москве. Свои обязанности он прекратит 14 января, после чего приступит к новой работе.

Напомним, Андрей Федоров стал первым заместителем полпреда Башкирии при президенте России.

