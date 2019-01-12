Руководитель Башкирии Радий Хабиров встретился с представителями «Уфы»

12 января врио главы Башкортостана Радий Хабиров встретился с генеральным директором ФК «Уфа» Шамилем Газизовым, главным тренером команды Дмитрием Кириченко и защитником Дмитрием Живоглядовым, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

На встрече обсуждались перспективы развития и движение ФК «Уфа» по турнирной таблице РПЛ. Также Шамиль Газизов сообщил, что есть задача активнее развивать детско-юношеский футбол (Газизов является председателем республиканской Федерации футбола и мини-футбола).

В настоящее время уфимцы вышли из отпуска и проходят медосмотр перед первым учебно-тренировочном сбором, который пройдет на Кипре. Накануне стало известно, что на него уже не поедет вратарь Гиорги Шелия, контракт с которым расторгнут по обоюдному согласию.