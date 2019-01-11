Дмитрий Азаров возглавил медиарейтинг губернаторов ПФО по итогам 2018 года

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возглавил рейтинг губернаторов Приволжского федерального округа (ПФО) по упоминаемости в соцмедиа за 2018 год, составленный «Медиалогией». Среди глав регионов РФ Азаров по этому показателю стал пятым.

Второе место в ПФО занял президент Татарстана Рустам Минниханов (7-е место в России). Следом за ним расположился губернатор Ульяновской области Сергей Морозов (11-е место в России).

В топ-5 медиарейтинга губернаторов ПФО по итогам 2018 года также вошли врио главы Башкирии Радий Хабиров (13-е место в России) и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (20-е место в России).

Общероссийский медиарейтинг губернаторов возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин. Второе место занимает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, на третьем месте расположился губернатор Московской области Андрей Воробьев.



Ранее Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) представило рейтинг наиболее влиятельных губернаторов России по итогам декабря 2018 года. Наивысшую позицию среди глав регионов ПФО занял Рустам Минниханов, занявший в общем рейтинге четвертое место.