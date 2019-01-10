«БВК Экспо» требует признать банкротом торговый комплекс «Центральный» в Уфе

Торговый комплекс «Центральный» в Уфе может стать банкротом.

Согласно материалам в картотеке суда, ООО «БВК Экспо» направило в Арбитражный суд РБ заявление о признании несостоятельным ООО «ТК Центральный». Требования к должнику истец оценивает в 30,75 млн рублей.

В итоге суд оставил заявление без движения до 11 февраля.

Стоит отметить, что ООО «ТК Центральный» в декабре прошлого года объявило о ликвидации. Стоимость чистых активов на начало 2018 года оценивалась в 321,69 млн рублей, передает «Коммерсант».

«БВК Экспо» с июля прошлого года принадлежит бизнесмену Уралу Гарееву. Ранее основным владельцем компании был Георгий Ожиганов, аффилированный со структурами, владеющими ТК «Центральный».

Напомним, в декабре суд начал банкротство двух предприятий ГК «Давлеканово».