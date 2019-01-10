Место Самедова на посту полпреда РБ в Москве займет Роман Симандуев

Врио главы Башкирии Радий Хабиров назначил и. о. полномочного представителя РБ при президенте России — заместителя премьер-министра правительства РБ Романа Симандуева.

Другим указом был освобожден по собственному желанию ранее занимающий данный пост Фархад Самедов. Он займет кресло советника Хабирова по вопросам промышленности и топливно-энергетического комплекса на общественных началах.

Добавим, Симандуев трудовую деятельность начал в 1986 году старшим мастером, затем начальником производства Пехорской фабрики Люберецкого трикотажно-прядильного объединения в Московской области. Позже работал в государственных и коммерческих структурах на разных должностях.

В рамках последнего места работы трудился с 2005 по 2017 годы на должности референта управления президента РФ по внутренней политике, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Напомним, ранее Андрей Федоров стал первым заместителем полпреда Башкирии при президенте России.