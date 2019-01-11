Радий Хабиров провел в первый в 2019 году «инвестчас»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров провел первый в 2019 году «инвестчас». Совещание состоялось в Доме Республики в четверг, 10 января.

В рамках «инвестчаса» было рассмотрено четыре бизнес-проекта. Так, сначала был заслушан доклад о создании экспортно ориентированного направления сельскохозяйственного предприятия «Шаранагрогаз».

Среди основных направлений — продукцию переработки зерна предполагается отправлять партнерам из китайской провинции Чунцин, а мясное сырье — на перерабатывающее предприятие в Уфимском районе. Общий объем инвестиций в проект — 225 млн рублей.

Кроме того, были представлены проекты создания завода по производству лифтового оборудования в Стерлитамаке, строительства распределительного центра сельхозпродукции «Сигма» и производственно-складского комплекса на территории индустриального парка «ПромЦентр» в уфимском микрорайоне Шакша.

По каждому из рассмотренных вопросов Хабировым были даны соответствующие поручения, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Напомним, на последнем в прошлом году «инвестчасе» Радий Хабиров обсудил с инвесторами проект строительства роботизированной молочной фермы в Башкирии.