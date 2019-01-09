Под покровом праздников: за новогодние каникулы в России резко подорожал бензин

Цены подскочили на многих заправках в Татарстане, но наиболее ощутимо у соседей в Уфе и Самаре

Фото: Максим Платонов

Буквально с первых дней нового года вверх поползли цены на топливо. Опрошенные «Реальным временем» эксперты называют рост стоимости ожидаемым из-за повышения акцизов и ставки НДС и отмечают, что он вряд ли превысит обозначенные правительством 1,7%. По данным нашей аналитической службы, в Татарстане ценники на АЗС выросли пока ненамного, однако республика всегда следует общей тенденции последней в ПФО. В Уфе и Самаре бензин уже подорожал от 67 до 80 копеек за литр. Подробности — в нашем материале.

Цены пошли в рост

Новый, 2019 год в России начался с роста стоимости топлива. Прежде всего цены на горючее поползли вверх на заправках крупных нефтяных компаний. Впрочем, вице-премьер Дмитрий Козак еще осенью разрешил нефтяникам добавить 1,7% к зафиксированной правительством максимальной цене, чтобы отбить рост НДС до 20%. Помимо этого, к расходам компаний можно добавить повышение с 1 января в полтора раза акцизов на бензин и дизтопливо: в первом случае цены поднялись до 12,3 тысячи рублей за тонну, во втором — до 8,5 тысячи рублей за тонну.

В праздники топливо подорожало на заправках европейской части страны и Урала. В частности, «Лукойл» и «Башнефть» повысили цены на 65—80 копеек за литр. Подорожание коснулось и Татарстана, Самарской, Саратовской, Пензенской, а также Воронежской, Свердловской и Волгоградской областей.

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», минимальная цена бензина марки «АИ-92» в ПФО с 24 декабря на сегодня снизилась с 40,41 рубля до 40,36 рубля. Максимальная, напротив, выросла — с 40,92 до 41,57 рубля. На дизель минимальная стоимость подросла с декабря с 43,68 до 44,63, максимальная — с 47,25 до 48,05 рубля.

В Казани в среднем рост цен на 92-й пока незначительный — на 14 копеек, в Нижнекамске — на 17 копеек. В Альметьевске и Набережных Челнах средние цены вовсе не изменились и составили 40,48 и 40,47 рубля соответственно. Однако расслабляться не стоит, предупреждают аналитика. Республика, как правило, последней в ПФО поднимает расценки на топливо. А в соседних регионах уже отмечается значительный рост цен. В Самаре стоимость 92-го бензина подорожала на 81 копейку — до 41,57 рубля, в Уфе — на 67 копеек, до 41,45. Дизельное топливо в столице Башкирии поднялась на 78 копеек — до 46,98 рубля, а в Самаре всего на 9 копеек — до 46,12 рубля.

«У нас единственная причина для повышения — это налоговое бремя»

Опрошенные «Реальным временем» эксперты объясняют рост цен на топливо повышением НДС и акцизов.

— У нас единственная причина для повышения — это налоговое бремя. То есть когда повышается акциз по решению правительства, ставка НДС, то, естественно, цены должны расти, потому что нефтяные компании при колебании цен на сырую нефть на мировом рынке не ощущают большой разницы. Вся разница с определенного момента идет в правительство в виде налога. Как только повышается цена на нефть, прибыль идет не нефтяной компании, а правительству, поскольку налог автоматически повышается, — комментирует ситуацию экономический аналитик, востоковед и партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

Таким образом, тот факт, что седьмой торговый день растут цены на нефть, по мнению эксперта, на розничной стоимости топлива не сказывается.

Президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов говорит, что о росте на 1,7% заявляли давно и новостью это не стало. По его мнению, участники рынка нарушать соглашение и повышать на больший процент не рискнут.

— Никто этим баловаться не будет, это точно. Повышать однозначно будут не более чем на сумму НДС, — полагает Сулейманов.

И. о. начальника управления по реализации нефти и нефтепродуктов ПАО «Татнефть» Ильгиз Рахимов также отмечает, что нефтяники не будут рисковать, повышая цены на более чем 1,7%, поскольку нужно придерживаться заключенного соглашения, которое находится на контроле. Другое дело, что цены при фиксации не уравнивались и, соответственно, на разных заправках могут существенно отличаться.

— С 1 июня зафиксировали цены, которые были достигнуты на 31 мая по всей стране. Их никак не уравнивали. У всех компаний по-разному, поэтому каждый к этому уровню и прибавляет 1,7%, — поясняет собеседник издания.

Отсутствие роста цен на независимых АЗС он объясняет тем, что изначально там стоимость топлива была выше и ее никто не сдерживал, как в случае с крупными нефтяными компаниями.

— Они могли и дальше повышать. Многие подняли цены и сейчас просто ждут, когда крупные нефтяные компании поднимут и их выравняют, — полагает Ильгиз Рахимов.

Что дальше?

На розничном рынке из-за соглашения нефтяников с правительством до 31 марта можно не ждать значительного роста цен на топливо, а вот что будет после — пока неизвестно. Ильгиз Рахимов полагает, что после истечения этого срока рынок продолжит существовать по аналогичным правилам.

— Я думаю, эти правила все равно будут действовать. На каком уровне — не знаю, но пока установка такая: рост возможен на уровне официальной инфляции. Поэтому переживать потребителям не стоит, рынок сам по себе потихоньку выравнивается. Но опять-таки, придет весна, и цены в опте, так скажем, припадут, потому что пойдет летнее топливо, а зимнее всегда немного подороже. Ну и все зависит от мировых рынков, — комментирует и. о. начальника управления по реализации нефти и нефтепродуктов ПАО «Татнефть».

На розничном рынке из-за соглашения нефтяников с правительством до 31 марта можно не ждать значительного роста цен на топливо, а вот что будет после — пока неизвестно. Фото Максима Платонова

Михаил Крутихин прогнозирует в перспективе дальнейший рост цен на топливо и отмечает, что, возможно, правительство подпишет с нефтяниками еще одно соглашение — временное. Правда, фактической пользы для предпринимателей в нем не видит.

— Цены на топливо будут расти, это никакого сомнения не вызывает. Единственным ограничивающим моментом является социальная напряженность, которая может возникнуть. Как показали события в мае прошлого года, когда люди в регионах стали выходить на улицы с протестами, очередное повышение акциза на топливо пришлось отменять. Тогда было несколько приостановлено движение цен вверх. Других методов сдерживания жадности правительства не существует, — полагает эксперт.

Вместе с тем собеседник издания отмечает, что недовольство населения вряд ли выльется в протесты, схожие по своим масштабам с теми, что происходили во Франции.

— Там очень социально активное население. У нас оно, вероятно, по каким-то историческим причинам имеет такую большую «подушку безопасности» — терпения гораздо больше, чем в европейских странах, где выйти на улицы могут по любому поводу, — говорит Крутихин.

Мелкие заправки пока будут жить

Некоторые из опрошенных экспертов также полагают, что сейчас начинают сбываться прогнозы по уходу с рынка небольших АЗС. Михаил Крутихин говорит, что такая тенденция уже наблюдается в регионах. Он отмечает, что сейчас в тяжелом положении, например, находятся АЗС в Крыму, поскольку там нужно тратить большие средства на поставку топлива, и, соответственно, на полуострове цены растут быстрее, чем в других регионах.

Ильгиз Рахимов придерживается другого мнения.

— Оптовые цены на нефтепродукты упали, на заправках появилась какая-то маржа. Пусть и небольшая, но она есть. Как дальше себя поведет нефтяной рынок, как будут меняться цены, я не знаю, но пока для нормального существования АЗС все предпосылки есть, и они вряд ли будут уходить, пока есть какая-то маржинальность, — говорит эксперт.

Не видит тенденции по уходу с рынка небольших заправок и президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ.



— Этот процесс неостанавливающийся, перманентный. Кто-то продается, кто-то остается, решает строить заправки. Это индивидуальное решение лично каждого предпринимателя. На сегодняшний день я не вижу глобальных изменений на рынке. Все идет своим чередом, — комментирует Ирек Сулейманов.