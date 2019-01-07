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Фархад Самедов покинул пост и.о. полпреда Башкирии

19:31, 07.01.2019

Исполняющий обязанности полномочного представителя Башкирии при президенте РФ Фархад Самедов покинул свой пост по собственному желанию.

Согласно указу, который подписал и.о. главы Башкирии Радий Хабиров, полпред прекращает свою работу с 14 января 2019 года.

Самедов исполнял обязанности полпреда Башкирии с июля 2018 года.

Ранее Андрей Федоров стал первым заместителем полпреда Башкирии при президенте России. По информации источника «Реального времени» в правительстве РБ, Федорова как раз готовят на место Самедова.

ОбществоВласть Башкортостан
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