Фархад Самедов покинул пост и.о. полпреда Башкирии
Исполняющий обязанности полномочного представителя Башкирии при президенте РФ Фархад Самедов покинул свой пост по собственному желанию.
Согласно указу, который подписал и.о. главы Башкирии Радий Хабиров, полпред прекращает свою работу с 14 января 2019 года.
Самедов исполнял обязанности полпреда Башкирии с июля 2018 года.
Ранее Андрей Федоров стал первым заместителем полпреда Башкирии при президенте России. По информации источника «Реального времени» в правительстве РБ, Федорова как раз готовят на место Самедова.ОбществоВласть Башкортостан
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