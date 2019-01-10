Мэр Уфы признался, что город не готов к мусорной реформе

Мэр Уфы Ульфат Мустафин заявил, что город пока не готов к проведению мусорной реформы. Об этом он сказал на оперативном совещании в городской администрации 10 января.

В рамках доклада директор уфимского «Спецавтохозяйства по уборке города» Айрат Ахметов рассказал градоначальнику, что во время новогодних каникул жители Уфы ежедневно жаловались на мусорные проблемы в городе, а также на отсутствие спецтехники по вывозу отходов.

«Люди пока не понимают, как распределены операторы по сбору и вывозу мусора по территории региона. Получается, мы не особо были готовы к переходу на новую систему. Зарабатывайте деньги, закупайте технику», — сказал Мустафин.

Напомним, с 1 января Башкирия перешла на новую систему вывоза мусора. Жители Уфы будут платить 59 рублей, жители других населенных пунктов — 35 рублей.

В Уфе оператором по обращению с ТКО является МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». Региональный оператор обслуживает также 14 муниципальных районов.

