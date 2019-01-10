Мэр Уфы представил нового начальника отдела экологии и охраны окружающей среды

Начальником отдела экологии и охраны окружающей среды управления по обеспечению жизнедеятельности администрации Уфы назначена Юлия Косарева. Нового главу ведомства представил мэр города Ульфат Мустафин на оперативном совещании в горадминистрации 10 января.

Ранее данную должность занимал Данил Клементьев. Косарева до назначения на новый пост с 2017 года трудилась заместителем начальника отдела промышленности и инновационных технологий мэрии Уфы.

На муниципальной службе в городском отделе экологии прошла путь от специалиста до исполняющего обязанности начальника, добавили в пресс-службе мэрии Уфы.

Напомним, новым директором телеканала «Вся Уфа» стал Азамат Альмухаметов.