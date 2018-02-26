СЕМЁНящий бэк: итоги выступления атлетов из Башкирии на Олимпиаде-2018

Башкирия завоевала на Играх в Пхенчхане одну бронзовую медаль

Фото: EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG

Завершилась «безроссийская» зимняя Олимпиада 2018 года в Корее. Наша сборная под названием «Олимпийские атлеты России» показала удручающий результат в медальном зачете — при том что сражалась в усеченном составе как могла. Впрочем, этого следовало ожидать. Представители Башкортостана в альтернативной сборной тоже выступили прогнозируемо, хотя могли замахнуться и на большее. Об итогах выступления «олимпийских атлетов из Башкортостана» — в материале «Реального времени».

Пять плюс пять

Республику Башкортостан на Олимпийских играх в Пхенчхане представляли пять спортсменов: Антон Бабиков (биатлон), Эрнест Яхин (лыжное двоеборье), Кристина Спиридонова (фристайл), Ольга Сосина (хоккей) и Семен Елистратов (шорт-трек).

Приписать к республике можно также пятерых хоккеистов в рамках «зрительского зачета». В состав сборной России (ОАР) попал воспитанник уфимского «Салавата Юлаева» Андрей Зубарев, ныне играющий за петербургский СКА; Линус Умарк выступал в шведской команде; дуэт финнов Тему Хартикайнен — Йоонас Кемппайнен защищали цвета сборной Суоми, а Бен Скривенс играл в воротах канадцев.

Скажем сразу, что в XXI веке башкирский «улов» на зимних Олимпиадах оказывался обычно в пределах трех «рыбешек». Однако в последние олимпийские циклы он сократился до одной медали за Игры. Среди всех башкирских медалистов безусловный лидер Игорь Кравчук, в хоккейной сборной страны он успел завоевать медали в трех ее составах — советском, «эсэнгэшном» и российском. В его активе два золота (Калгари-88 и Альбервиль-92), серебро Нагано-98 и бронза Солт-Лейк-Сити-2002. Второе место — за биатлонисткой Галиной Куклевой, которая взяла в Нагано-98 золото в спринте и серебро в эстафете и также вложила свою медаль в копилку пока самой удачной Олимпиады для Башкирии — в «Городе соленого озера» в 2002-м (бронза в эстафете 4×7,5 км).

Еще в Нагано отличился нынешний замминистра спорта Республики Башкортостан Павел Муслимов. Фото hcsalavat.ru



Еще в Нагано отличился нынешний замминистра спорта Республики Башкортостан Павел Муслимов, у которого бронза в биатлонной эстафете этих Игр. После Солт-Лейк-Сити индивидуальных медалей от башкирских спортсменов по-прежнему не было. Бобслеист Алексей Селиверстов стал серебряным призером ОИ в Турине-2006 в составе боба-четверки, а Максим Чудов в Ванкувере-2010 добыл бронзу в биатлонной эстафете.

Революционер Семён

И тут появился «революционер» от Башкирии в довольно молодом виде олимпийской программы — шорт-трекист Семен Елистратов. Для Семена Олимпиада в Корее стала третьей в его спортивной карьере после Ванкувера и Сочи. В Канаде от республики, как уже было сказано, отличиться удалось только Чудову. К Елистратову же медаль пришла четыре года спустя — он завоевал золото в эстафете на домашней Олимпиаде. В Пхенчхан сборная России по шорт-треку из-за «допингового фильтра» отправилась в усеченном составе и в эстафете не выступала вовсе. Перед Олимпиадой на своей странице в «Инстаграме» Семен заявил о своем намерении все же ехать в Пхенчхан:

— Конечно же, ситуация идет к тому, чтобы вслед за несправедливыми отстранениями мы отказались от участия, проглотив все, что происходило последнее время вокруг Олимпиады, и крутились в своем болоте, сидя дома. Но этого делать нельзя! Олимпийские игры — это не только медаль и пьедестал почета, это семьи, болеющие за нас, они в нас верят и отдают часть своей жизни, это непростая дорога под названием «жизнь к мечте».

Часть мечты Елистратов исполнил в Корее. Известная уфимская журналистка Елена Арямнова стала вдохновительницей скорохода.

«С Семеном Елистратовым мы познакомились летом 2014 года. Я готовила интервью для журнала, — поведала она во «ВКонтакте» уже после первого старта Семена на ОИ-2018. — Тогда он признался, что его мечта — медаль в личном первенстве Олимпийских игр 2018 года, и обещал приложить для этого максимум усилий».

Медальную высоту он взял с первой — завоевал бронзу на дистанции 1500 метров, которая стала первой олимпийской наградой атлетов из России на Играх. Фото instagram.com/semi7pro



У Семена было три попытки в Пхенчхане. Медальную высоту он взял с первой — завоевал бронзу на дистанции 1500 метров, которая стала первой олимпийской наградой атлетов из России на Играх. Результат — 2 минуты 10,687 секунды. Золото оказалось у южнокорейского спортсмена Лим Хе Джуна, он установил новый олимпийский рекорд (2.10,485). Второе время показал голландец Шинки Кнегт (2.10,555).

Увы, дальше «не поперло». Наверное, сглазили. «Коронная» дистанция в 1000 метров не покорилась спортсмену. В полуфинальном забеге он был последним, показав время 1 минута 26,773 секунды, и занял итоговое седьмое место. А в самой короткой гонке и вовсе угодил в сильнейший четвертьфинал. Со старта два сильных соперника задвинули его на третье место, выбраться откуда Семен уже не смог, «проехав» мимо надежд на еще одну медаль.

«Не получилось на «пятисотке», к сожалению. Посмотрим потом на видео, будем анализировать. Не очень я доволен, конечно. То, что получилось завоевать медаль на одной дистанции, не перекрывает остального… Если смотреть в целом, есть над чем работать. Дай бог, чтобы наш тренер, та система, которая есть, поработала полностью весь следующий олимпийский цикл, потому что, как я уже говорил, у нас менялись системы раз в два года, и это не очень хорошо», — цитирует Семена «Р-Спорт».

Тем не менее Елистратов совершил своеобразный медальный камбэк последних лет. Глава Башкирии Рустэм Хамитов от имени всех жителей республики поблагодарил спортсмена за удачное выступление и пожелал ему дальнейших успехов и побед. «Весь Башкортостан гордится вами. Мы вас поздравляем», — сказал глава региона.

Есть у Антона пока такая особенность — то взлетать, то падать. Фото instagram.com/babantosha



Снизу вверх

Спустя восемь лет Башкортостан вновь был представлен в мужском биатлоне. На Олимпиаде 2018 года выступил чемпион мира, трехкратный чемпион Европы уфимец Антон Бабиков. Для него это были первые Игры в карьере. Увы, первый блин, хоть и случился «в районе» Масленицы, оказался комом. Есть у Антона пока такая особенность — то взлетать, то падать. В спринте Антон оказался 57-м среди 87 участников (очень плохо стрелял).

В индивидуальной гонке, на которую делал ставку, Антон боролся, но тоже что-то пошло не так. Тут он был лучше, чем раньше, но все равно лишь 16-м. Все эти промахи не позволили ему участвовать в масс-старте, так как он не попал в 30-ку по очкам. Последняя надежда была на смешанную эстафету, но и тут сборная ОАР оказалась далека от пьедестала уже с первого этапа — девятое место. Упрекнуть Бабикова за его отрезок в эстафете нельзя, он пытался ликвидировать более чем минутное отставание как мог.

В свободном стиле

Впервые на Олимпиаде выступила и уфимка Кристина Спиридонова. 19-летняя спортсменка — тоже пионер в развитии башкирского фристайла.

Сначала Спиридонова набрала 97,64 балла в лыжной акробатике, заняв 4-е место и попав в первую шестерку спортсменок, прошедших в финал. В финале дисциплины фристайлистка упала при выполнении опасного трюка и заняла 11-е место.

Один в двоеборье не воин

Двоеборец Эрнест Яхин отправился на вторую в своей карьере Олимпиаду. В 2014-м он выступил в командном турнире, показав девятый результат. В Корее Эрнест был единственным атлетом из России в лыжном двоеборье. Рассчитывать здесь можно было лишь на чудо, ведь в этой дисциплине мы пока далеки от лидеров.

В Пхенчхане Яхин стал 35-м в соревнованиях на большом трамплине, до этого 27-летний спортсмен на малом трамплине стал 38-м. На лыжне двоеборец проиграл 3 минуты 42,6 секунды.

Третий раз на Олимпиаде выступала нападающая женской хоккейной команды «Агидель» Ольга Сосина. Фото fhr.ru



А ну-ка, девушки!

Третий раз на Олимпиаде выступала нападающая женской хоккейной команды «Агидель» Ольга Сосина. В Корее ее выбрали капитаном ОАР. Напомним, что в Ванкувере-2010 и Сочи-2014 наши девушки заняли шестое место. Шансы на медали наших девчонок на этих Играх были как никогда большие. Но опять же составчик «подрезали» вершители справедливости из МОК.

Канаде и США россиянки уступили в одни ворота — по 0:5. Как говорится, мы пока с разных планет. А вот с финками в группе не хватило настроя и реализации — 1:5. Казалось бы, возьмут реванш в «бронзовом» финале у Финляндии. Но и тут соперницы оказались более фартовыми и умелыми — обидные 2:3. Сосина забила дважды на турнире — швейцаркам (6:2) в пустые ворота и финкам в матче за бронзу.

Немцы в городе Пхенчхане

Два слова о хоккее мужском. Линус Умарк, наверное, кусает шведские локти, сделав семь передач за турнир. «Тре-Крунур» расстреляли сенсационные, но дисциплинированные и терпеливые немцы — 4:3 в начале четвертьфинального овертайма. Кстати, этот подвиг «бундестим» повторила в полуфинале с Канадой и была очень близка к тому, чтобы испортить финал российской сборной.

В разборках «кленового» Бена Скривенса и его одноклубников из Суоми победил вратарь, будущее которого в «Салавате Юлаеве» несколько туманно, — 1:0. Йоонас и Тему тоже остались ни с чем (если не учитывать голы и пасы за финнов).