Мужская эстафетная четверка Башкирии выиграла золото на чемпионате России

В Тюмени проходит чемпионат России по летнему биатлону. Среди более 150 сильнейших биатлонистов страны есть и представители Башкортостана.

Во второй соревновательный день были разыграны медали в эстафетных гонках. Мужская сборная Республики Башкортостан, в составе которой выступили Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Александр Бабчин и Алексей Петров, завоевала золото. Время победителей — 1:15:52.0 (стрельба — 0+8).

Вторыми финишировали представители ХМАО (Евгений Боярских, Петр Пащенко, Вадим Филимонов, Алексей Волков). Тройку призеров замкнули биатлонисты Санкт-Петербурга (Василий Томшин, Ярослав Костюков, Алексей Слепов, Дмитрий Малышко).

Женская сборная Башкортостана показала десятый результат.