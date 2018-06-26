Башкирская бадминтонистка Алина Давлетова — клубный чемпион Европы в составе «Приморья»

В Польше завершился клубный чемпионат Европы по бадминтону. В составе владивостокского спортивного клуба «Приморье» золотую награду завоевала воспитанница башкирского спорта Алина Давлетова.

Алина Давлетова выступила в женской и смешанной парных категориях. Башкирская спортсменка не проиграла ни одной встречи по ходу всего турнира.

В финале российская команда встретилась с клубом из Франции Chambly Oise. Российский клуб «Приморье» одержал победу со счетом 3:1.

В составе «Приморья» чемпионами, помимо Давлетовой, стали Евгений Дремин, Денис Грачев, Владимир Иванов, Сергей Сирант, Иван Созонов, Ольга Архангельская, Екатерина Болотова, Евгения Димова и два легионера из Кореи Ги Хун Хан и Биол Ним Ли.

