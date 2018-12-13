Уфимские бадминтонисты успешно выступили на этапе командного чемпионата Европы

В Республике Молдова завершился групповой этап командного чемпионата Европы по бадминтону. Сборная России, в составе которой выступили два воспитанника башкирского спорта, Алина Давлетова и Родион Алимов, одержала три победы из трех возможных, победив команды Шотландии, Украины и Эстонии, сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.

По итогам соревнований россияне, заняв первое место в своей группе, вышли в плей-офф чемпионата. Решающие поединки командного чемпионата Европы состоятся в Дании в феврале 2019 года. Родион Алимов и Алина Давлетова в своих сыгранных встречах одержали победы.