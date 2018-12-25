Елистратов: «После рождения сына изменилось многое»

Фото: ТАСС

Уфимский воспитанник, шорт-трекист сборной России Семен Елистратов в интервью ТАСС поделился своим мнением о выступлениях в уходящем 2018 году:



— В моей спортивной карьере этот год был одним из самых сложных, потому что все сопровождалось достаточно частыми болезнями. Наверное, это было основной проблемой, с которой мне было сложнее всего справиться. Болел я практически каждый месяц, сейчас я очень пытаюсь поправить свое здоровье, потому что хочется еще побегать.

— Что изменилось в вашей жизни после рождения сына?

— Я об этом говорю очень мало и вряд ли дальше буду много говорить. Это для меня что-то такое большое, очень желанное. После рождения сына изменилось многое. Что именно, я отвечу, наверное, чуть попозже. Наверное, изменилось все, я не ожидал. Конечно, я скучаю по семье, я же человек. Это, наверное, меня не отвлекает, а позволяет отключиться от спорта, и это тоже важно, это очень хорошо, как мне кажется. Потому что, помимо спорта, есть другая жизнь, есть другой социум. Посмотрим, как будет дальше, ведь я совсем недавно стал отцом. Да, скучаю, но это то, что я выбрал. Я никогда не оправдываюсь, ни на что не жалуюсь и не оправдываюсь.