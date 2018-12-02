Уфимский вратарь Александр Беленов догнал Акинфеева по отбитым пенальти

Фото: Дмитрий Слезин

В матче 16 тура чемпионата РПЛ против махачкалинского «Анжи» (0:0) главный арбитр встречи Михаил Вилков назначил неоднозначный пенальти в ворота «Уфы». Вратарь Александр Беленов среагировал на удар Владислава Кулика с 11-метровой отметки и отразил его.



Интересно, что это второй подряд отбитый пенальти Александра в чемпионате. По числу нереализованных в его ворота 11-метровых в РПЛ (15) Александр Беленов сравнялся с Игорем Акинфеевым.



Лидирует по этому показателю Роман Березовский (18 отраженных ударов).

Беленов перешел в «Уфу» как раз из махачкалинского «Анжи» 22 февраля 2017 года. Ранее вратарь выступал за «Кубань» из Краснодара.

