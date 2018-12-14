Уфимец Бабиков помог российскому квартету победить в эстафете на Кубке IBU

В итальянском местечке Риднау проходит второй этап биатлонного Кубка IBU. В смешанной эстафете победу одержала сборная России в составе Ирины Казакевич, Светланы Мироновой, Юрия Шопина и уфимца Антона Бабикова.

После трех этапов российская сборная была второй, уступая лидирующим шведам 46,5 секунды. Однако Антон Бабиков смог не только отыграть отставание, но и опередить представителя Швеции на 9 секунд. На двух огневых рубежах уфимец использовал три дополнительных патрона.

Вторыми в этой гонке стали шведы, на третьем месте пьедестала почета оказались представители Норвегии.