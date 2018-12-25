Полина Егорова из Башкортостана завоевала серебряную награду Кубка Сальникова

В Санкт-Петербурге завершились Международные соревнования по плаванию Кубок Владимира Сальникова — 2018.

Этот турнир многие годы входил в календарь LEN, в этом году соревнования вошли и в график мероприятий Международной федерации водных видов спорта (FINA).

В числе участников турнира было четыре действующих мировых рекордсмена, победители и медалисты Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. Всего более 300 спортсменов из 14 стран мира.

Полина Егорова из Башкортостана завоевала «серебро» на дистанции 100 метров на спине. Первой финишировала Дарья Устинова (Свердловская область). Третье место у Анастасии Кизий (Краснодарский край).