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Полина Егорова из Башкортостана завоевала серебряную награду Кубка Сальникова

15:33, 25.12.2018
Полина Егорова из Башкортостана завоевала серебряную награду Кубка Сальникова

В Санкт-Петербурге завершились Международные соревнования по плаванию Кубок Владимира Сальникова — 2018.

Этот турнир многие годы входил в календарь LEN, в этом году соревнования вошли и в график мероприятий Международной федерации водных видов спорта (FINA).

В числе участников турнира было четыре действующих мировых рекордсмена, победители и медалисты Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. Всего более 300 спортсменов из 14 стран мира.

Полина Егорова из Башкортостана завоевала «серебро» на дистанции 100 метров на спине. Первой финишировала Дарья Устинова (Свердловская область). Третье место у Анастасии Кизий (Краснодарский край).

СпортВодные виды спорта Башкортостан
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