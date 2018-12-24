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Ислам Опиев одержал победу на Мемориале Тараскина

11:31, 24.12.2018

В Москве завершился Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти мастера спорта СССР Сергея Тараскина. Участниками соревнований стали сильнейшие борцы страны.

В числе участников — борец из Башкортостана Ислам Опиев. Спортсмен выступил в весовой категории 77 кг. В финале он с легкостью расправился со своим соперником из Москвы Эльдаром Хажнагоевым, счет 10:0, сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан.

Напомним, в ноябре Ислам выиграл все схватки в своей весовой категории на XXXIII Всероссийском турнире по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана. Ранее он стал чемпионом мира на первенстве планеты в Трнаве (Словакия).

Спорт Башкортостан
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