В Уфе завершился Всероссийский мемориал Гумерова

В Уфе завершился Всероссийский шахматный турнир – VII Мемориал Р.Х.Гумерова, в котором приняли участие в общей сложности более трехсот спортсменов.

У мужчин ударно выступили представители Татарстана. Все призовые места заняли казанские шахматисты, победитель напряженной борьбы определился только в последнем туре и им стал Дмитрий Оспенников.

У женщин ситуация сложилась прямо противоположная, на пьедестал почета поднялись только представители Башкирии: Камилла Байбурина из Чишмов, а так же уфимки Юлия Григорьева и Роза Идрисова.

Гостям сопутствовал успех еще в двух состязаниях. Там, где играли школьники, победил Роберт Сафин из Казани, а в турнире мальчиков от 11 лет и младше – Егор Кошулян из Челябинска. У девочек смогла выиграть все партии и заслуженно получить «золотую» награду юная Самира Габбасова из Уфы.

В блиц-турнирах почти во всех номинациях верх одержали уфимцы — международный гроссмейстер Денис Хисматуллин из Уфы у мужчин, Тигран Мухутдинов — у школьников и Юлия Григорьева — среди женщин.

У ветеранов главный приз достался пермяку Валерию Ахмадееву.

