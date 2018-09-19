Борец из Башкортостана Ислам Опиев стал чемпионом мира

В Трнаве (Словакия) завершился первый медальный день Первенства мира по греко-римской борьбе среди юношей до 21 года. По его итогам первую золотую медаль в копилку сборной России принес борец из Башкортостана Ислам Опиев, сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан.

Представитель СШОР по спортивной борьбе РБ Ислам Опиев одержал победу в весовой категории 77 кг. На пути к триумфу он победил фаворитов турнира, борцов из США и Кыргызстана.

В финале меньше чем за 2 минуты Ислам одержал техническую победу над представителем Индии со счетом 8:0.

По словам наставника спортсмена и главного тренера сборной Башкортостана Рамиля Сираева, спортсмен показал высший результат: «Мы очень гордимся успехами Ислама, он выложился на 100 процентов. Его подгруппа была очень сильной. В ней участвовали фавориты турнира — американец Камал Амир Бей, победитель первенства мира и вице-чемпион мира среди юниоров 2017 года, кыргыз Акжол Махмудов. Он уверенно одержал победу над ними, для этого мой подопечный упорно тренировался целый год».