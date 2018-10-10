Семен Елистратов получил орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан»

Фото: пресс-служба Главы Республики Башкортостан

10 октября в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан. Орденами, званиями, почетными грамотами и благодарностями отмечены профессиональные достижения 53 работников промышленности, строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, государственной службы, муниципального управления, социальной сферы, здравоохранения, науки и образования, культуры и искусства, физкультуры и спорта, а также религиозные деятели.

Среди награжденных — шорт-трекист, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион в Сочи и бронзовый призер Олимпиады в Корее Семен Елистратов. Из рук Рустэма Хамитова спортсмен получил орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан».



— Сегодня в вашей жизни ответственный день — вы получаете заслуженные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан. Поздравляю вас с этим событием. Хочу пожелать вам всего самого доброго, — сказал глава региона. — Награды вручаются в преддверии Дня Республики. Башкортостан — крепкий, сильный субъект Российской Федерации. Мы успешно работаем по всем направлениям, у нас есть хорошие достижения. Но работы предстоит еще очень много. Мы все это понимаем, прекрасно знаем. В то же время чувствуем ответственность за судьбы людей, граждан нашей республики.

Уверен, что Башкортостан и дальше будет двигаться такими же темпами по всем направлениям — в вопросах промышленного производства, роста экономики, выполнения социальных обязательств, укрепления духовной силы нашего общества, — добавил Рустэм Хамитов.