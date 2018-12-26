«Агиделевка» Ольга Сосина забросила 100 шайб в ЖХЛ
Уфимская «Агидель» в пятый раз в сезоне обыграла «СК Горный», на этот раз со счетом 6:2.
Ольга Сосина, нападающий женской команды «Агидель», забросившая 100-ю шайбу в ЖХЛ, поделилась впечатлениями:
— В первую очередь, как всегда, хочу поблагодарить наших болельщиков. С их поддержкой играть намного легче. «Горный» — хорошая команда, которая пытается играть в активный хоккей.
— В чем превзошли соперника?
— Наверное, в реализации моментов, хотя можем забивать больше. Мы создаем гораздо больше, чем забиваем. Играли командой, друг друга поддерживали, бились, и отсюда результат.
— Сегодня для тебя получился знаменательный матч, в котором ты оформила хет-трик Горди Хоу, успев забить, отдать передачу и подраться. Настолько эмоции переполняли?
— На самом деле, я не любитель драк, но когда задираются, эмоции я сдерживать не могу, хотя это и неправильно, потому что мое дело играть в хоккей и забивать. Но, конечно, мне приятно оформить хет-трик Горди Хоу, спасибо моим партнерам, которые мне помогают. Без них этого бы ничего не было.
— Кроме того, ты сегодня забросила свою 100-ю шайбу в ЖХЛ. Какой из этих голов наиболее памятный для тебя?
— Когда команда выигрывает и твой гол становится победным, такие шайбы самые памятные. Если честно, я даже и не запоминаю свои голы (смеется).СпортХоккей Башкортостан
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