«Агиделевка» Ольга Сосина забросила 100 шайб в ЖХЛ

Уфимская «Агидель» в пятый раз в сезоне обыграла «СК Горный», на этот раз со счетом 6:2.



Ольга Сосина, нападающий женской команды «Агидель», забросившая 100-ю шайбу в ЖХЛ, поделилась впечатлениями:



— В первую очередь, как всегда, хочу поблагодарить наших болельщиков. С их поддержкой играть намного легче. «Горный» — хорошая команда, которая пытается играть в активный хоккей.

— В чем превзошли соперника?

— Наверное, в реализации моментов, хотя можем забивать больше. Мы создаем гораздо больше, чем забиваем. Играли командой, друг друга поддерживали, бились, и отсюда результат.

— Сегодня для тебя получился знаменательный матч, в котором ты оформила хет-трик Горди Хоу, успев забить, отдать передачу и подраться. Настолько эмоции переполняли?

— На самом деле, я не любитель драк, но когда задираются, эмоции я сдерживать не могу, хотя это и неправильно, потому что мое дело играть в хоккей и забивать. Но, конечно, мне приятно оформить хет-трик Горди Хоу, спасибо моим партнерам, которые мне помогают. Без них этого бы ничего не было.

— Кроме того, ты сегодня забросила свою 100-ю шайбу в ЖХЛ. Какой из этих голов наиболее памятный для тебя?

— Когда команда выигрывает и твой гол становится победным, такие шайбы самые памятные. Если честно, я даже и не запоминаю свои голы (смеется).