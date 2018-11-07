Башкирские бадминтонисты Давлетова и Амиров — призеры международного турнира

В столице Венгрии Будапеште завершился традиционный международный турнир по бадминтону 43th YONEX Hungarian International Championships 2018, относящийся к высшему рангу континентальных турниров International Challenge.

В составе российской сборной выступили два воспитанника башкирского спорта Алина Давлетова и Родион Алимов, сообщает пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта РБ.

Алина Давлетова завоевала золотую награду в женском парном разряде с Екатериной Болотовой (Москва). На пути к «золоту» девушки одержали победы над представительницами Индии, Турции и Швеции.

На счету дуэта Родиона Алимова и Алины Давлетовой также «серебро» в смешанном парном разряде.