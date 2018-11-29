Уфимец Антон Бабиков выиграл спринтерскую гонку на первом этапе Кубка IBU

Чемпион мира 2017 года уфимский биатлонист Антон Бабиков выиграл спринтерскую гонку на первом этапе Кубка IBU в Идре. Его время — 26.00,1.

Ближайший преследователь россиянина француз Аристид Бегю, финишировавший вторым, отстал от него на 17,4 секунды. Замкнул тройку немец Лукас Фрацшер — 22,7. Из трех призеров только россиянин и француз обошлись без промахов, у немца два штрафных круга.



Среди других представителей России ближайший — Сергей Корастылев, он финишировал четвертым с отставанием в 34,4 секунды.

Еще один воспитанник башкирской школы биатлона Петр Пащенко финишировал 17-м.

