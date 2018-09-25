FIDE присвоила юной уфимке Юлии Григорьевой звание мастера

Международная шахматная федерация (FIDE) официально присвоила Юлии Григорьевой, выступающей за уфимский шахматный клуб «Толпар», звание мастера. Такого высокого статуса в столь юном возрасте прежде шахматистки Башкирии не добивались, сообщает Федерация шахмат РБ.

Юлия Григорьева, несмотря на возраст, — победитель финала Кубка России среди девушек, победитель турнира в Международных спортивных играх «Дети Азии», многократная чемпионка Республики Башкортостан среди девушек. Участница двух чемпионатов мира среди девушек. В чемпионате Европы среди девушек лишь дополнительные коэффициенты не позволили талантливой спортсменке войти в число призеров чемпионата Европы этого года. Учитывая показанные Григорьевой на всероссийской и международной аренах результаты, международная федерация присвоила ей столь высокий мировой шахматный статус.



— Одна из самых сильных черт Юлии — это ее уникальное трудолюбие, она способна часами сидеть над разбором партий, над домашними заданиями. А для девушки в шахматах это все-таки редкое качество, — отметил тренер Григорьевой, международный мастер Ярослав Призант. — Григорьева не боится играть против взрослых, опытных спортсменов, и благодаря этому стабильно повышает свой международный рейтинг. Сейчас у Юлии наработан очень хороший массив знаний, и теперь главное для нее — набираться опыта, стараться как можно чаще выступать в серьезных турнирах.