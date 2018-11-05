14 медалей завоевали башкирские борцы на Мемориале Бормана

В столице Башкортостана завершился XXXIII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Заслуженного тренера СССР Владимира Бормана.

Участниками престижного турнира стали более 150 сильнейших борцов из Армении, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Курганской, Свердловской, Саратовской, Нижегородской, Ульяновской, Челябинской, Самарской, Тюменской областей, Пермского и Красноярского края, Санкт-Петербурга, Татарстана, Мордовии и Мари Эл и Республики Башкортостан.

По итогам соревнований на счету башкирских спортсменов 14 медалей различного достоинства, сообщили в Министерстве молодежной политики и спорта РБ.

Победителями турнира стали: Аслан Толов (до 67 кг), Ислам Опиев (до 77 кг) и Азамат Бикбаев (до 87 кг).

«Серебро» на счету Магомеда Дудушева в весовой категории до 60 кг, Фадиса Валитова (до 67 кг) и Магамедамина Бисаева (до 87 кг).

Бронзовыми призерами стали: Эдуард Баймухаметов (до 55 кг), Эдуард Мухаметзянов (до 55 кг), Вячеслав Пегов (до 63 кг), Андрей Лихачев (до 72 кг), Марат Мубараков (до 82 кг), Ильяс Шахбулатов (до 77 кг), Никита Попов (до 97 кг) и Анатолий Баянов (до 130 кг).