Бабиков гарантировал себе участие в Кубке IBU после Нового года

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал ситуацию с уфимским биатлонистом Антоном Бабиковым.

— Участие в Кубке IBU после Нового года забронировали себе трое: Антон Бабиков, Александр Поварницын и Сергей Корастылев. Они в десятке общего зачета. Дальше будем смотреть. Есть достойные кандидатуры, способные показывать хороший результат. Тот же Эдуард Латыпов (Башкирия).

— Бабиков был в Нове-Место. Вы разобрались со странной ситуацией, которая возникла на прошлом этапе?

— Да, поступила не совсем правильная информация от старшего тренера резервной команды. Отсюда и раздулась такая странная ситуация. Хотя я резких высказываний не делал.

— К Антону сейчас никаких претензий у вас нет?

— Мы с ним разговаривали. На «Ижевскую винтовку» он не поедет. Вернется на Кубок IBU. А дальше будет видно.