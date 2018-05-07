Уфимский биатлонист Антон Бабиков пробежал благотворительный марафон в Австрии
Российский биатлонист из Уфы Антон Бабиков пробежал 60 км в рамках благотворительного марафона Wings for life в Австрии.
Биатлонист сборной России показал 19-й результат среди нескольких тысяч участников. Кроме того, Бабиков стал третьим в своей группе.
«Я счастлив быть здесь и готовиться к старту! Среди 13 500 участников, а сколько по всему миру!? В благотворительном забеге побеждает каждый участник. Улыбайтесь и копите добрые дела», — написал Бабиков в своем Instagram.
Победителем марафона в общем зачете стал инвалид-колясочник Арон Андерсон из Швеции, преодолевший почти 90 км.
Отметим, что регистрационные взносы марафона Wings for life направляются на изучение травм спинного мозга.
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