Уфимский биатлонист Антон Бабиков пробежал благотворительный марафон в Австрии

Российский биатлонист из Уфы Антон Бабиков пробежал 60 км в рамках благотворительного марафона Wings for life в Австрии.

Биатлонист сборной России показал 19-й результат среди нескольких тысяч участников. Кроме того, Бабиков стал третьим в своей группе.



«Я счастлив быть здесь и готовиться к старту! Среди 13 500 участников, а сколько по всему миру!? В благотворительном забеге побеждает каждый участник. Улыбайтесь и копите добрые дела», — написал Бабиков в своем Instagram.



Победителем марафона в общем зачете стал инвалид-колясочник Арон Андерсон из Швеции, преодолевший почти 90 км.

Отметим, что регистрационные взносы марафона Wings for life направляются на изучение травм спинного мозга.