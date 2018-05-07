Новости спорта

23:54 МСК
Новости раздела
Спорт

Уфимский биатлонист Антон Бабиков пробежал благотворительный марафон в Австрии

23:00, 07.05.2018

Российский биатлонист из Уфы Антон Бабиков пробежал 60 км в рамках благотворительного марафона Wings for life в Австрии.

Биатлонист сборной России показал 19-й результат среди нескольких тысяч участников. Кроме того, Бабиков стал третьим в своей группе.

«Я счастлив быть здесь и готовиться к старту! Среди 13 500 участников, а сколько по всему миру!? В благотворительном забеге побеждает каждый участник. Улыбайтесь и копите добрые дела», — написал Бабиков в своем Instagram.

Победителем марафона в общем зачете стал инвалид-колясочник Арон Андерсон из Швеции, преодолевший почти 90 км.
Отметим, что регистрационные взносы марафона Wings for life направляются на изучение травм спинного мозга.

Спорт Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также