Полина Егорова из Салавата закончила выступление на ЮОИ-2018 с шестью медалями

Фото: Всероссийская федерация плавания

В Аргентине завершились соревнования по плаванию в рамках летних Юношеских Олимпийских игр — 2018. По итогам последнего дня турнира по плаванию воспитанница башкирского спорта Полина Егорова завоевала «золото» на дистанции 100 метров баттерфляем и «серебро» в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров, сообщает пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.

Напомним, что на счету воспитанницы башкирского спорта уже есть четыре медали различного достоинства. Золотых наград Полина Егорова удостоилась по итогам смешанной и женской эстафет 4х100 метров вольным стилем. В заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем Полина Егорова выиграла бронзовую медаль. Еще одну «бронзу» Полина завоевала в комбинированной эстафете 4х100 метров.